Футбол
«Спартак» подписал экс-игрока «ПСЖ»Газета.Ru 07:41
Бывший игрок молодежный команды "ПСЖ", 18-летний Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает Sport24. Подтвердил информацию соответствующий пост на официальной странице московского клуба в социальной сети Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Транспорт
Памятная стела появится на месте ТПУ «Рязанская» в Москве
Памятную стелу установят на территории крупнейшего в столице транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" в знак пересечения на этом месте нескольких видов городского транспорта.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
СК опроверг слухи о мародерстве на месте посадки самолета А321
Информация о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 не соответствует действительности, подобных случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:14
Футбол
Экипаж экстренно севшего в Подмосковье А321 посетит матч «Урала» в РПЛ
Обновлено вчера в 08:03
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на заводские испытания
Подводная лодка обладает отличными характеристиками акустической скрытности.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Максим Виторган лишился крупной суммы денег на Кипре
Максим Виторган, киноактер из РФ, рассказал фанатам о том, что он лишился большой суммы денег, когда вместе с семьей отдыхал на Кипре.
Обновлено в 07:28
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В России захотели наградить экипаж еще одного аварийного самолета
Руководство авиакомпании «Ангара» планирует обратиться в Минтранс с просьбой наградить членов экипажа самолета Ан-24, который в конце июня совершил аварийную посадку на севере Бурятии.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве
Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
ЧП на испытаниях под Северодвинском: медиков обследовали
Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа.
Обновлено в 07:53
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 07:25
Общество
Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города
Сотни учителей, несмотря на дождливую погоду, собрались в сквере Chater Garden и начали шествие в сторону резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.
Обновлено в 00:28
Кино
На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08