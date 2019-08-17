Футбол

«Спартак» подписал экс-игрока «ПСЖ»Газета.Ru 07:41

Бывший игрок молодежный команды "ПСЖ", 18-летний Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает Sport24. Подтвердил информацию соответствующий пост на официальной странице московского клуба в социальной сети Twitter.
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