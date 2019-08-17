Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»ТАСС 06:52
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды. Данные соглашения с 18-летним футболистом не разглашаются.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Политика
Бывший гендиректор «Рустави 2» основал новый телеканал
Бывший гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия объявил о запуске нового телеканала «Мтавари архи».
Обновлено в 01:57
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:10
Происшествия
Выхода нет. Почему А321 взлетел, несмотря на птиц
Птицы летать не перестали от того, что он предупредил. Ни у диспетчера, ни у пилота ничего такого нет.
Обновлено в 07:49
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Авто
Немецкая компания отказалась от заказа на покупку автомобилей Tesla
Немецкая компания по прокату автомобилей отказалась от крупного заказа на покупку автомобилей Tesla Model 3, 16 августа сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 03:15
Кино
На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Samsung и LG сокращают производство дисплеев
Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Происшествия
Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321
В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Транспорт
Памятная стела появится на месте ТПУ «Рязанская» в Москве
Памятную стелу установят на территории крупнейшего в столице транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" в знак пересечения на этом месте нескольких видов городского транспорта.
Обновлено в 05:08
Кино
Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в истории России
Обновлено вчера в 13:39
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.
Обновлено в 07:19
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
Обновлено в 09:16
Здоровье
Минздрав объяснил идею ограничить продажу чипсов и газировки на работе
16 августа сообщалось, что Минздрав предлагает работодателям ограничить продажу в офисах и на предприятиях продуктов с повышенным содержанием соли и сахара, в том числе газировок, чипсов, крекеров, сухариков и шоколадных батончиков.
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие
В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:17
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Общество
Победителей фотоконкурса «Планета Москва» наградили в парке «Зарядье»
В преддверии Всемирного дня фотографии в парке «Зарядье» состоялась церемония награждения победителей конкурса городской фотографии «Планета Москва», в Малом амфитеатре и на Китайгородской стене открыта выставка из 100 фотографий финалистов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
Обновлено в 07:02
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03