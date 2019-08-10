Футбол
«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»РИА Новости 12:28
Московский "Спартак" подал протест на результат матча пятого тура молодежного первенства России по футболу с грозненским "Ахматом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Встреча состоялась в субботу в Грозном и завершилась со счетом 1:1.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:22, Вашингтон
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
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Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО
Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Гонщик упал с мотоцикла на скорости 340 километров в час и выжил
В американском Сиэттле мотогонщик Бо Лэйн упал с мотоцикла, разогнавшись до 340 километров в час, но остался жив.
Обновлено в 15:59
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
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Армия и оружие
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Обновлено в 07:21
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Кино
Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Обновлено в 00:21
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Фигуранта дела о «массовых беспорядках» госпитализировали в больницу
Фигурант уголовного дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля Дмитрий Васильев был вывезен из изолятора временного содержания в больницу, сообщает Znak со ссылкой на секретаря ОНК Ивана Мельникова.
Обновлено в 09:45
Общество
Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология».
Обновлено в 13:35
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:03
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко высмеяли в Сети
Обновлено в 11:49
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Сирийские боевики стягивают силы к югу Идлиба
Бандформирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются прирастить подконтрольные территории силовым путем, сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержания
После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания.
Обновлено в 11:07
Гаджеты
Инсайдер показал прозрачный чехол для смартфона Huawei Mate 30 Pro
Судханшу Амбхоре еще отметил, что в Mate 30 Pro будут очень сильно загнутые края, и это будет самый большой изгиб среди существующих подобных смартфонов.
Обновлено в 16:01
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Происшествия
Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД
В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Обновлено в 15:57