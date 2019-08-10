Московский "Спартак" подал протест на результат матча пятого тура молодежного первенства России по футболу с грозненским "Ахматом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Встреча состоялась в субботу в Грозном и завершилась со счетом 1:1.

«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»

Общество Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве» Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы Третьей стала Курская область (116,5 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчетность Минздрава за 2018 год.

Кино Сергей Безруков рассказал о съемках спортивной драмы «Мистер Нокаут» Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал в Инстагараме о съемках спортивной драмы с рабочим названием "Мистер Нокаут".

Единоборства Объявлены место и дата реванша между Джошуа и Руисом Определены место и дата проведения реванша между экс-чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.

Хоккей Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки Юниорская сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет в финале международного турнира на Кубок Глинки/Гретцки оказалась сильнее канадских сверстников со счетом 3:2. Эта победа позволила россиянам впервые с 1995 года стать победителями престижного турнира.

Футбол «Локомотив» рассматривает вариант подписания Рибери Московский «Локомотив» обратил свой взор на французского ветерана Франка Рибери.

Политика Путин за рулем мотоцикла «Урал» прибыл на байк-шоу Президент России Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на байк-шоу мотоклуба «Ночных волков» на гору Гасфорта под Севастополем.

Общество Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией» «Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.

Происшествия Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.

Армия и оружие Снайперам ВСУ официально разрешили стрелять в мирных жителей Донбасса Глава пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказал, что командование украинской операции объединенных сил разрешило снайперам самостоятельно выбирать цель для поражения.

Футбол Гол Фелиша принес «Атлетико» победу над «Ювентусом» Автором победного гола стал 19-летний португальский футболист «Атлетико» Жоау Фелиш, купленный этим летом у лиссабонской «Бенфики» за 126 млн евро.

Футбол «Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Шоу-бизнес Алика Смехова трогательно поздравила с 79-летием постаревшего отца Актриса Алика Смехова в Instagram трогательно поздравила с днем рождения своего легендарного отца – Вениамина Борисовича.

Происшествия Любовь Соболь задержана после обысков в центре сбора подписей Как сообщил "Эху Москвы" ее адвокат Иван Сустин, в отношении Соболь, вероятно, составят административный проток из-за одной из последних акций протеста.

Футбол «Нижний Новгород» может уволить Черышева и все руководство клуба В «Нижнем Новгороде» может быть уволен главный тренер Дмитрий Черышев, а также руководство клуба, включая спортивного и генерального директора, утверждает «Чемпионат».

Общество Московская полиция не стала мешать выступлению рэпера Face на митинге Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению рэпера Face на проходящем в центре Москвы согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.

Экономика Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Bloomberg представил рейтинг самых богатых семей мира, куда вошли 25 фамилий. Список приводится на сайте агентства.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.