Футбол
«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»РИА Новости 12:28
Московский "Спартак" подал протест на результат матча пятого тура молодежного первенства России по футболу с грозненским "Ахматом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Встреча состоялась в субботу в Грозном и завершилась со счетом 1:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:53, Вашингтон
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады
В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы
Третьей стала Курская область (116,5 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчетность Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 01:59
Кино
Сергей Безруков рассказал о съемках спортивной драмы «Мистер Нокаут»
Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал в Инстагараме о съемках спортивной драмы с рабочим названием "Мистер Нокаут".
Обновлено в 10:31
Единоборства
Объявлены место и дата реванша между Джошуа и Руисом
Определены место и дата проведения реванша между экс-чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 14:24
Хоккей
Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки
Юниорская сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет в финале международного турнира на Кубок Глинки/Гретцки оказалась сильнее канадских сверстников со счетом 3:2. Эта победа позволила россиянам впервые с 1995 года стать победителями престижного турнира.
Обновлено в 14:36
Футбол
«Локомотив» рассматривает вариант подписания Рибери
Московский «Локомотив» обратил свой взор на французского ветерана Франка Рибери.
Обновлено в 06:42
Политика
Путин за рулем мотоцикла «Урал» прибыл на байк-шоу
Президент России Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на байк-шоу мотоклуба «Ночных волков» на гору Гасфорта под Севастополем.
Обновлено в 12:17
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при взрыве под Северодвинском
Обновлено вчера в 19:06
Музыка
Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой
Обновлено в 09:25
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Снайперам ВСУ официально разрешили стрелять в мирных жителей Донбасса
Глава пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказал, что командование украинской операции объединенных сил разрешило снайперам самостоятельно выбирать цель для поражения.
Обновлено в 14:28
Футбол
Гол Фелиша принес «Атлетико» победу над «Ювентусом»
Автором победного гола стал 19-летний португальский футболист «Атлетико» Жоау Фелиш, купленный этим летом у лиссабонской «Бенфики» за 126 млн евро.
Обновлено в 14:02
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Авто
В России насчитали 50 тысяч советских автобусов
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Алика Смехова трогательно поздравила с 79-летием постаревшего отца
Актриса Алика Смехова в Instagram трогательно поздравила с днем рождения своего легендарного отца – Вениамина Борисовича.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Любовь Соболь задержана после обысков в центре сбора подписей
Как сообщил "Эху Москвы" ее адвокат Иван Сустин, в отношении Соболь, вероятно, составят административный проток из-за одной из последних акций протеста.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Нижний Новгород» может уволить Черышева и все руководство клуба
В «Нижнем Новгороде» может быть уволен главный тренер Дмитрий Черышев, а также руководство клуба, включая спортивного и генерального директора, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 12:00
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Общество
Московская полиция не стала мешать выступлению рэпера Face на митинге
Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению рэпера Face на проходящем в центре Москвы согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg представил рейтинг самых богатых семей мира, куда вошли 25 фамилий. Список приводится на сайте агентства.
Обновлено в 14:40
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Армия и оружие
Киев потерял бойца в Донбассе
Обновлено в 14:01
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03