Футбол
«Спартак» почтил память павших советских воинов в АвстрииSportbox.RU 10:58
Московский «Спартак» в преддверии матча Кубка Париматч Премьер против ЦСКА в Австрии посетил мемориал, посвященный памяти павших советских воинов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном
Врачи рассказали, как сон рядом с мобильными телефонами может отразиться на здоровье.
Обновлено в 04:41
Происшествия
На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи
Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:41
Спорт
Путин похвалил российских спортсменов за успех на Евроиграх
Президент РФ Владимир Путин встретился с членами российской сборной, принимавшей участие во II Европейских играх.
Обновлено в 11:34
Футбол
Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак»–ЦСКА
Обновлено в 12:38
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче
"Рубин" с минимальным счетом уступил "Нижнему Новгороду" в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил полузащитник Павел Игнатович.
Обновлено в 11:55
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Хоккей
«Флорида» обменяла голкипера Раймера в «Каролину»
«Флорида Пантерз» обменяла голкипера Джеймса Раймера в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт «ураганов».
Обновлено в 12:14
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя
Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
Общество
Пострадавшим в Иркутской области начали выплачивать компенсации
Компенсации начали выплачивать пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Петербурге оцепили здание окружного избиркома из-за угрозы взрыва
В воскресенье, 30 июня, полиция оцепила здание избирательной комиссии муниципального округа (ИКМО) «Екатерингофский» в Петербурге из-за якобы готовящегося теракта, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 12:21
Происшествия
Пять человек погибли в результате паводка в Иркутской области
В результате паводка в Иркутской области, начавшегося из-за проливных дождей, пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 11:40
Политика
Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР
Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Общество
Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве
Обновлено в 10:00
Происшествия
Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Россия не будет экспортировать новейшее оружие, заявил Чемезов
Россия не собирается в ближайшее время продавать зарубежным странам новейшее оружие, в том числе ракетное, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Обновлено в 09:13
Технологии
Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года
Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.
Обновлено в 12:16
Общество
Корабль «Полтава» прибудет 2 июля в Петербург
Обновлено в 09:23
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы сестры
На торжестве певица поймала букет невесты.
Обновлено в 12:59