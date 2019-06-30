Футбол

«Спартак» почтил память павших советских воинов в АвстрииSportbox.RU 10:58

Московский «Спартак» в преддверии матча Кубка Париматч Премьер против ЦСКА в Австрии посетил мемориал, посвященный памяти павших советских воинов.
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«Спартак» почтил память павших советских воинов в Австрии

Sportbox.RU10:58

«Спартак» почтил память советских воинов, павших при освобождении Австрии

Sport24.ru10:43

«Спартак» почтил память советских воинов, павших при освобождении Австрии

Евро-футбол.ру12:11

«Спартак» почтил память советских солдат, погибших при освобождении Австрии

Советский спорт11:58

«Спартак» почтил память павших советских воинов в Австрии

Матч ТВ10:58

«Спартак» почтил память советских воинов, погибших при освобождении Австрии

Чемпионат11:23

«Спартак» почтил память советских воинов в Австрии

Спорт-Экспресс10:30
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Происшествия

Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном

Врачи рассказали, как сон рядом с мобильными телефонами может отразиться на здоровье.
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Происшествия

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Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:41
Спорт

Путин похвалил российских спортсменов за успех на Евроиграх

Президент РФ Владимир Путин встретился с членами российской сборной, принимавшей участие во II Европейских играх.
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Футбол

Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак»–ЦСКА

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Общество

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Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

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Футбол

«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче

"Рубин" с минимальным счетом уступил "Нижнему Новгороду" в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил полузащитник Павел Игнатович.
Обновлено в 11:55
Авто

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Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Хоккей

«Флорида» обменяла голкипера Раймера в «Каролину»

«Флорида Пантерз» обменяла голкипера Джеймса Раймера в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт «ураганов».
Обновлено в 12:14
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя

Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
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Общество

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Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами

Обновлено в 10:28
Происшествия

В Петербурге оцепили здание окружного избиркома из-за угрозы взрыва

В воскресенье, 30 июня, полиция оцепила здание избирательной комиссии муниципального округа (ИКМО) «Екатерингофский» в Петербурге из-за якобы готовящегося теракта, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 12:21
Происшествия

Пять человек погибли в результате паводка в Иркутской области

В результате паводка в Иркутской области, начавшегося из-за проливных дождей, пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза

Обновлено в 10:10
Происшествия

В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.
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Политика

Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР

Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Общество

Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве

Обновлено в 10:00
Происшествия

Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях

Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
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Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:08
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Дополнительные камеры установили на мосту в Киеве из-за трещин

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Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
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Россия не будет экспортировать новейшее оружие, заявил Чемезов

Россия не собирается в ближайшее время продавать зарубежным странам новейшее оружие, в том числе ракетное, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
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Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года

Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.
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Корабль «Полтава» прибудет 2 июля в Петербург

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