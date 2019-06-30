Футбол
«Спартак» почтил память павших советских воинов в АвстрииМатч ТВ 10:58
Московский «Спартак» в преддверии матча Кубка Париматч Премьер против ЦСКА в Австрии посетил мемориал, посвященный памяти павших советских воинов.
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Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
Обновлено вчера в 16:52
Кино
10 баллов поставили организаторы фестивалю «Западные ворота» в Пскове
Директор информационного агентства "Профсинема" Нина Ромодановская рассказала об интересном взгляде на конкурсную программу Организаторы оценили проведение 1-го Международного кинофестиваля "Западные ворота" в Пскове на 10 баллов из 10 возможных.
Обновлено в 08:24
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье
В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов
С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
Обновлено в 05:00
Политика
Меркель рассказала о своём здоровье
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта
Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
Обновлено в 10:46
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:58
Политика
Рада повторно рассмотрит отставку Климкина
Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Двое погибли из-за упавшей плиты в заброшенном доме на Кубани
Два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, погибли из-за упавшего на них перекрытия заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 10:00
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Кино
Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон
Обновлено в 10:23
Футбол
«Зенит» нацелился на защитника «Гамбурга»
«Зенит» планирует купить бразильского защитника Дугласа Сантоса, выступающего за «Гамбург».
Обновлено в 10:45
Игры
В Steam нашли поддельный Cyberpunk
Обновлено в 08:02
Общество
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Технологии
Тинькофф банк предупредил о проблемах в работе приложения
Ранее пользователи сообщили о проблемах в работе приложения Тинькофф банка.
Обновлено в 08:59
Энергетика
На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+
Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Уборщица отбилась веником от белого медведя в Москве
Обновлено в 11:32