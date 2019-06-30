Футбол

«Спартак» почтил память павших советских воинов в АвстрииМатч ТВ 10:58

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Московский «Спартак» в преддверии матча Кубка Париматч Премьер против ЦСКА в Австрии посетил мемориал, посвященный памяти павших советских воинов.
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«Спартак» почтил память советских воинов, павших при освобождении Австрии

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«Спартак» почтил память павших советских воинов в Австрии

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