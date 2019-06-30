Футбол

«Спартак» почтил память павших советских воинов в АвстрииМатч ТВ 10:58

Московский «Спартак» в преддверии матча Кубка Париматч Премьер против ЦСКА в Австрии посетил мемориал, посвященный памяти павших советских воинов.
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«Спартак» почтил память советских солдат, погибших при освобождении Австрии

Советский спорт11:58

«Спартак» почтил память советских воинов, погибших при освобождении Австрии

Чемпионат11:23

«Спартак» почтил память советских воинов, павших при освобождении Австрии

Евро-футбол.ру12:11

«Спартак» почтил память павших советских воинов в Австрии

Sportbox.RU10:58

«Спартак» почтил память павших советских воинов в Австрии

Матч ТВ10:58

«Спартак» почтил память советских воинов, павших при освобождении Австрии

Sport24.ru10:43

«Спартак» почтил память советских воинов в Австрии

Спорт-Экспресс10:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
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Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
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Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
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В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

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Голос Бэтмена Кевин Конрой хочет новую Batman: Arkham

Неделю назад, 23 июня, Batman: Arkham Knight исполнилось четыре года — своё детище с годовщиной поздравили и англичане из Rocksteady.
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Закон о совершенствовании системы госзакупок вступил в силу

Закон, направленный на совершенствование и ускорение закупочных процедур, вступил в силу, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
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Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом.
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Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
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Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска

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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Двукратный чемпион НБА Дюрант объявил о переходе в «Бруклин»

Легкий форвард Кевин Дюрант продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин", владельцем которого является российский бизнесмен Михаил Прохоров.
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Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём

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Обновлено в 17:00
Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
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Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

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Экономика

Россияне переходят на творожные десерты

Основными драйверами, по мнению госпожи Дашкевич, выступает категория современной молочной продукции — йогурты, молочные и творожные десерты, коктейли, но роста недостаточно, поскольку она занимает лишь 25% рынка.
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Автоспорт

Макс Ферстаппен протолкался вперед

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Финансы

Альфа-Банк улучшил условия конвертации валют для клиентов МСБ

Альфа-Банк предложил клиентам малого и среднего бизнеса накопительную систему тарифов по конверсионным операциям, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено в 06:27
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
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Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
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Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию

Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
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Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире

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«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака

Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05
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Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:42
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