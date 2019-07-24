Футбол
«Спартак» почтил память Черенкова. Сегодня ему бы исполнилось 60 летSports.ru 17:31
«Спартак» сегодня утром почтил память бывшего полузащитника команды Федора Черенкова, которому сегодня исполнилось бы 60 лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Обновлено в 16:17
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Кино
Создатель сериала «Хранители» обругал создателя комикса «Хранители»
Создатель сериала "Хранители" Дэймон Линделоф в весьма непечатной форме отреагировал на критику автора оригинального комикса Алана Мура, призвавшего "не ассоциировать его с тем, что получилось в телевизионном шоу".
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Иран произвел запуск баллистической ракеты
Обновлено в 20:54
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Экономика
«Русал» в I полугодии снизил выпуск алюминия на 0,2%, до 1,867 млн тонн
ОК "Русал" в первом полугодии 2019 года сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, до 1,867 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Обновлено в 20:56
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:29
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено в 18:23
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Происшествия
Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
45-летняя Олеся Судзиловская похвасталась фигурой в бикини
Актриса поделилась с подписчиками своего блога фотографией в смелом бикини, которая привела фанатов в воторг.
Обновлено в 17:03
Общество
Пять знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха
Астрологи составили счастливый гороскоп. В него попали только пять знаков Зодиака, но повезет им по-крупному.
Обновлено в 15:46
Здоровье
Более 500 петербуржцев посетили бесплатные медосмотры для дачников
Более 500 петербуржцев посетили бесплатные медосмотры для дачников.
Обновлено в 18:35
Кино
Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу
Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.
Обновлено в 11:07
Общество
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 14:58
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Кино
Hulu выпустит сериал по мотивам книги «Автостопом по галактике»
Серия юмористических научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" послужит основой для одноименного сериала.
Обновлено в 13:30
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации в Черном море
ООН в связи с захватом российского танкера Службой безопасности Украины призвала стороны действовать в рамках международного права и избегать эскалации в районе Черного моря.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Ранее моряки с задержанного в порту Измаил в Одесской области российского танкера вылетели в Москву из Кишинева.
Обновлено в 21:11
Космос
Орбиту обсерватории «Спектр-РГ» скорректируют еще три раза
Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета.
Обновлено 23 июля в 09:00
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина из-за Джонсона
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому было обидно, когда он узнал про поздравительную телеграмму российского лидера Владимира Путина, направленную новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова защитила шпагатом футбольные ворота
Уверяю!Пока не известно, будет ли это музыкальный клип или рекламный ролик, но, судя по упоминанию слогана "Поцелуй меня в пачку" в сообщении о съемках, вероятней всего, речь идет о рекламе.
Обновлено в 13:21