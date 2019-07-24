«Спартак» сегодня утром почтил память бывшего полузащитника команды Федора Черенкова, которому сегодня исполнилось бы 60 лет.

«Спартак» почтил память Черенкова. Сегодня ему бы исполнилось 60 лет

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