В борьбу за нападающего Джованни Симеоне, сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, вступил «Спартак», утверждает Primocanale. Ранее стало известно, что в услугах игрока «Фиорентины» заинтересовано «Динамо».

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«Спартак» поборется с «Динамо» за Джованни Симеоне

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