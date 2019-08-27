Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Спартак» поборется с «Динамо» за Джованни Симеоне

В борьбу за нападающего Джованни Симеоне, сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, вступил «Спартак», утверждает Primocanale. Ранее стало известно, что в услугах игрока «Фиорентины» заинтересовано «Динамо».
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Источник: «Спартак» интересуется Джованни Симеоне

Спорт-Экспресс06:47

Primocanale.it: «Спартак» интересуется Джованни Симеоне

Sports.ru05:10

«Спартак» вступил в борьбу с «Динамо» за Симеоне

Sportbox.RU01:52

«Спартак» поборется с «Динамо» за Джованни Симеоне

Чемпионат03:24

«Спартак» включился в борьбу за Симеоне

Metaratings03:00

«Спартак» вступил в борьбу с «Динамо» за Симеоне

Матч ТВ01:52

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Симеоне

Sport24.ru01:31
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика

Патрушев выразил обеспокоенность планами США разместить ракеты в АТР

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В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
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Эксперт-ядерщик призвал серьезно отнестись к сообщению Росгидромета

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Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
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АиФ Санкт-Петербург 06:42
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В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

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Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Спорт

Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России

Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждался на правлении СБР, на встречу с руководством организации, помимо Логинова, пришли олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
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В Сербии футболист забил гол и спровоцировал массовую драку

В понедельник в матче первой лиги Сербии произошла массовая потасовка футболистов, спровоцированная голом игрока «Металаца» Николой Гробовичем.
МК-Спорт 06:42
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В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже

Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
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Кино

Кевин Файги рассказал про первого гея-супергероя киновселенной Marvel

Как рассказал глава Marvel Studios Кевин Файги после диснеевской конференции D23 Expo, полноценный дебют первого открытого ЛГБТ-супергероя франшизы ожидается в эпическом кинокомиксе «Вечные».
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Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%

РИА Новости 06:15
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34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
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Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе

В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
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Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
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Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ

В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
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Не прошло и пары дней с тех пор, как Макрон сначала предложил пригласить Россию на саммит G7, а во время самого саммита резко передумал и начал объяснять остальным, почему это стало бы непростительной ошибкой, как он разродился очередной популистской инициативой.
Журналистская правда вчера в 12:39
Политика

Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ставит задачу существенно увеличить товарооборот с Россией и довести его до $100 млрд.
RT на русском 06:44
Происшествия

Названы имена карателей, устроивших геноцид под Новгородом в годы ВОВ

РЕН ТВ 05:05
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Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров

В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
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Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников

Правительство поручит министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф, такое решение было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, сообщил журналистам замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков (его цитирует «РИА Новости»).
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Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
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Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Определен самый популярный российский фильм XXI века

Назван самый популярный российский фильм XXI века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Кино Mail.ru".
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Москвичам пообещали летнюю погоду осенью

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
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Укус комара обернулся для британки остановкой сердца и комой

Во время операции состояние легкого девушки ухудшилось, что обернулось остановкой сердца.
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