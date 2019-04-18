Футбол
«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днём рожденияЕвро-футбол.ру 11:35
"Спартак" ответил на поздравление бывшего главного тренера Массимо Карреры с днём рождения. Итальянский специалист поздравил "красно-белых" с 97-летием. "Спасибо, Массимо", - гласит сообщение на странице московского клуба в "Инстаграме".
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Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
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Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
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В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
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Происшествия
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Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
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Общество
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Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
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Авто
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Наука
Мозг свиньи удалось частично оживить через 4 часа после ее смерти
Американские ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти.
Обновлено в 00:55
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев в матче Еврочелленджа
В матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Сочи обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. В составе российской команды дебютировали сразу шесть игроков.
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Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
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Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике
Обновлено в 15:29
Футбол
Балтика — Сибирь 1:1
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Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходом
Обновлено в 10:56
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
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Армия и оружие
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Культура
Звезды в платьях с открытыми плечами прошли по красной дорожке ММКФ
Красота требует жертв, и многие звезды российского кино, несмотря на то, что на улице довольно прохладно, прошлись по красной дорожке в эффектных открытых платьях.
Обновлено в 13:39
Происшествия
На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
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Политика
Зеленский представил членов своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено в 15:23
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
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Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Общество
Роскачество назвало лучшие марки кефира
Специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, какой кефир лучше покупать. Всего эксперты изучили кефиры от 11 производителей.
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Хоккей
Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном»
Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии плей-офф первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).
Обновлено в 15:06
Политика
Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины
Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36