Футбол

«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днём рожденияЕвро-футбол.ру вчера в 11:35

"Спартак" ответил на поздравление бывшего главного тренера Массимо Карреры с днём рождения. Итальянский специалист поздравил "красно-белых" с 97-летием. "Спасибо, Массимо", - гласит сообщение на странице московского клуба в "Инстаграме".
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