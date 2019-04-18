«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днём рожденияЕвро-футбол.ру 11:35

"Спартак" ответил на поздравление бывшего главного тренера Массимо Карреры с днём рождения. Итальянский специалист поздравил "красно-белых" с 97-летием. "Спасибо, Массимо", - гласит сообщение на странице московского клуба в "Инстаграме".

«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днём рождения

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