Футбол
«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днем рожденияСпорт-Экспресс вчера в 10:19
"Спартак" в своем официальном Инстаграме поблагодарил бывшего главного тренера Массимо Карреру за поздравление с днем рождения. Итальянский специалист в четверг поздравил красно-белых с 97-летием.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Кино
Звезды кино вышли на красную дорожку перед открытием ММКФ
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Россия ввела запрет на поставки нефти на Украину
Россия остановила поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает URa.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком
Обновлено вчера в 14:48
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Космос
Ракета с грузовым кораблем Cygnus стартовала к МКС
Ракету-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus запустили к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Обновлено 17 апреля в 17:32
Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Обновлено вчера в 09:23
Культура
Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Экономика
Business Insider назвал список «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу
Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран
Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Верховный суд отклонил иск фигуранта дела «Зимней вишни» Сергея Генина
Верховный суд РФ отклонил иск фигуранта уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», сотрудника МЧС Сергея Генина.
Обновлено вчера в 12:29
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено вчера в 16:05
Технологии
Сбербанк показал виртуальную телеведущую
По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, уже сложно кого-то удивить виртуальными 3D-моделями, которые активно применяются в сферах кино, компьютерных играх.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено вчера в 14:55
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных хэтчбеков с пробегом в России.
Обновлено вчера в 08:51
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Пожар на крыше жилого дома в Красноярском крае локализован
Кровля крыши загорелась в доме утром. Площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м. По данным ведомства, угрозы квартирам жильцов нет.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
В правительстве обсуждают замену платежей для предприятий за сброс неочищенных стоков в реки на новый налог.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Буркова попросят не возглавлять шествие «Бессмертного полка»
Обновлено вчера в 21:30
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37