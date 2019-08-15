Футбол

«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыРИА Новости 14:40

Спартак — Тун
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
88′
89′
Крис Каблан
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Курс на Португалию. «Спартак» вновь обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ

ТАСС17:37

«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

РИА Новости18:10

«Спартак» — «Тун» — 2:1. Видеообзор матча квалификации Лиги Европы

Sport24.ru15:42

«В костюме вы меня еще увидите». «Спартак» прошел «Тун» на стиле

Матч ТВ17:48

«Тун» мечтал о чуде 50 минут». Швейцарские СМИ — о новой победе «Спартака»

Спорт-Экспресс16:15

Лига Европы: «Спартак» проведет ответную встречу против «Туна»

Legalbet05:48

«Спартак» — «Тун»: видео голов

Чемпионат15:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
Наука

Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу

Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Обновлено 13 августа в 20:02
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика

Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»

Обновлено в 16:01
Происшествия

Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ

Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 21:34
Происшествия

Полиция задержала стрелка из Котельников

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.
Обновлено в 13:21
Политика

Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа

В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков

Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в организме мужчины, который устроил стрельбу в США в штате Огайо, следы кокаина, а также алкоголя и антидепрессантов.
Обновлено в 17:34
Происшествия

В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием

В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено в 19:52
Политика

Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ

Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.
Обновлено в 13:05
Общество

13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности

Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.
Обновлено в 11:56
Космос

Sierra Nevada отказалась от Atlas 5 с РД-180

Ракета Vulcan (с двумя американскими однокамерными двигателями BE-4 на первой ступени) должна заменить носитель Atlas 5 (с одним РД-180 российского производства).
Обновлено в 12:21
Политика

Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено в 20:01
Здоровье

Газетный лист «расскажет» о здоровье почек

Здоровью всех органов стоит уделять больше внимания, особенно здоровью почек, ведь не зря их называют «фильтром» организма, так как их функция – фильтрация крови и очистка ее от мусора.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку

Камчатская краевая больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщили в пресс-службе Камчатского суда.
Обновлено в 19:24
Общество

В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными

Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Общество

В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

Обновлено в 16:11
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной прошлого года В июне текущего года Россия сократила объем вложений в госбумаги США с 12,024 миллиардов долларов до 10,848 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:22
Общество

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.
Обновлено в 18:50
Кино

Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана

Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьёрнссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
Обновлено в 12:56
Наука

В Новой Зеландии обнаружены останки гигантского пингвина

В Новой Зеландии ученые нашли останки древнего пингвина, рост которого был примерно с человека.
Обновлено в 03:25
Музыка

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

Обновлено в 07:36
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Политика

WSJ: США организовали ряд встреч между Израилем и ОАЭ по вопросу Ирана

Израиль и ОАЭ за последние месяцы провели ряд организованных Соединенными Штатами секретных встреч для обмена информацией по ситуации вокруг Ирана, а также с целью координации мер по противодействию возможной угрозе со стороны Исламской Республики.
Обновлено в 22:02
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:18
Финансы

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено в 19:28
Происшествия

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Теннис

Хачанов проиграл Пую в третьем круге турнира в Цинциннати

Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что мужу нравится, когда она без одежды

Певица призналась, что Константин находит е самой красивой по утрам, когда на голове копна роскошных растрепанных волос, нет косметики.
Обновлено в 18:18
Космос

15 тульских пряников побывают в космосе

Обновлено вчера в 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное