Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыРИА Новости 14:40
|7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
|48′
Эсекиэль Понсе
|50′
Андре Шюррле
|58′
|62′
Никки Хавенар
|63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
|70′
|71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
|76′
|78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
|88′
|89′
Крис Каблан
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
49
Ананидзе
7
Гулиев
37
Мелкадзе
19
Понсе
25
Мельгарехо
1
Фаивре
31
Глярнер
5
Хавенар
37
Саланович
9
Манси
20
Каблан
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
7
Кастроман
13
Рапп
Тун
Расстановка 4‑4‑2
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Общество
В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
Американский биохимик Кэри Муллис, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, скончался в возрасте 74 лет, пишет газета New York Times.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Обновлено в 15:04
Общество
Умер профессор, географ Юрий Симонов
В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.
Обновлено в 11:39
Футбол
«Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара
«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.
Обновлено в 14:56
Футбол
Игроки «Спартака» надели футболки в память о погибшем фанате Бахыте
По завершении ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» игроки «Спартака» подошли к фанатской трибуне в футболках с изображением погибшего фаната Алексея Васюка.
Обновлено в 14:54
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Авто
В России стартовали продажи новой версии пикапа Toyota Hilux
Российские дилеры Toyota начали продажи новой топовой версии пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 11:10
Политика
Гибралтар освободил иранский танкер Grace 1
Обновлено в 10:32
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 11:14
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин.
Обновлено в 08:54
Политика
На Украине задержан заместитель министра
В ходе совместной операции Национального антикоррупционного бюро Украины, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Происшествия
Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях
Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.
Обновлено в 15:01
Политика
Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе
Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной территорией).
Обновлено в 16:09
Политика
СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу
Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:52
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:30
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16