Футбол

«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыРИА Новости 14:40

Спартак — Тун
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
88′
89′
Крис Каблан
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Несмотря на победу. 5 претензий к тренеру Кононову

Soccer.ru16:15

«В костюме вы меня еще увидите». «Спартак» прошел «Тун» на стиле

Матч ТВ17:48

«Тун» вышел вперёд в матче со «Спартаком». ВИДЕО

Sport.ru13:29

Мельгарехо: «С „Брагой“ будут тяжелые матчи, но „Спартаку“ нужна только победа»

Sport24.ru16:10

Валерий Кечинов: Новички, безусловно, усилили «Спартак»

Советский спорт15:34

Мельгарехо: впереди «Брага», будет тяжело

Чемпионат16:11

«Тун» мечтал о чуде 50 минут». Швейцарские СМИ — о новой победе «Спартака»

Спорт-Экспресс16:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем

Обновлено в 13:42
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Здоровье

Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки

Обновлено в 22:13
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка

В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 22:11
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Путешествия

Названы любимые места россиян для курортных романов

В июле опрос онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру» показал, что 32 процента россиян хотели бы завести курортный роман в отпуске, но не встретили подходящей кандидатуры.
Обновлено в 04:43
Политика

Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ

Министерство юстиции США попросило задержать иранский танкер Grace 1 за несколько часов до того, как власти Гибралтара намеревались объявить о его освобождении, сообщает газета Gibraltar Chronicle.
Обновлено в 05:28
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Экономика

Пенсионеры расплачиваются банковской картой от 2 до 10 раз в неделю - исследование

Российские граждане возрастной категории "55+" расплачиваются банковской картой в среднем от двух до десяти раз в неделю, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании банка "Восточный", который входит в пятерку крупнейших игроков карточного рынка в России.
Обновлено в 20:15
Гаджеты

Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов

Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.
Обновлено в 06:54
Технологии

В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы»

Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.
Обновлено в 18:18
ЖКХ

В Хабаровске круглосуточно откачивают дождевые стоки

В Хабаровске идет круглосуточная работа по откачке дождевых стоков. Для этого из муниципального резервного фонда МЧС выделили мотопомпы.
Обновлено в 19:17
Общество

В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

Обновлено в 16:11
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено в 15:44
Общество

В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter

На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено в 15:22
Происшествия

Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 16:37
Футбол

Цорн рассказал о проекте «2023» в «Спартаке»

На каждую должность будет ряд кандидатов, которые представляют свои программы, и из них выбирается руководство.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Волк напал на спящих в палатке туристов

Обновлено в 17:53
Футбол

Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника

В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В ДТП в Туве погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено в 22:38
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Экономика

Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 21:19
Политика

Британия запретила поставлять в Россию подводные аппараты

Великобритания наложила запрет на экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В аэропорту Варшавы два самолета совершили аварийную посадку

Обновлено в 08:41
Политика

У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана

"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
Обновлено в 07:17
Путешествия

В Турции хотят отменить систему «все включено»

Обновлено в 21:18
Гаджеты

Прошивка iOS 13 раскрыла точную дату презентации новых iPhone

Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес

Актер Армен Джигарханян прооперирован и находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное