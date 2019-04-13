Футбол
«Спартак» добыл победу против «Ростова» в матче молодежных командМатч ТВ 08:52
«Ростов» проиграл «Спартаку» в матче 23-го тура молодежного первенства России. Победный и единственный гол в матче забил Данила Прошляков в концовке встречи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Опубликовано новое видео с места спецоперации в Тюмени
Национальный антитеррористический комитет (НАК) распространил новые кадры с места проведения спецоперации в Тюмени, где были нейтрализованы два боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассекретила диету Аллы Пугачевой
Супруга Игоря Николаева восхищается силой воли Примадонны Юлия Проскурякова стала героиней программы "Секрет на миллион".
Обновлено в 11:20
Происшествия
Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
Обновлено в 06:41
Футбол
Алексей Сутормин: «Удаление Фернандеса было заслуженным»
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин считает, что защитник ЦСКА Марио Фернандес был заслуженно удален с поля во время матча 23-го тура РПЛ (3:2). — Карточка была заслуженной.
Обновлено в 10:09
Общество
Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным
Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Необычный концепт iPhone 2020 представлен на видео в Сети
Обновлено в 10:52
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол
Игорь Черевченко: На «сухую» серию внимания не обращаем
На "сухую" серию внимания не обращаем.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Невозможно мило: Саша Савельева показала первые вещи сына
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12
Хоккей
ЦСКА — Авангард 3:1 (3-й период)
В первом матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА на домашнем льду в Москве сыграет с омским "Авангардом".
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке
Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".
Обновлено в 06:43
Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Политика
Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в «день тишины»
Владелец «1+1» Игорь Коломойский, которого СМИ называют спонсором кандидата, объяснил это тем, что в передачах Зеленский представлен как артист, а не как претендент на пост главы государства, передает «Украинская правда».
Обновлено в 10:09
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие
Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО
В наблюдениях за учениями НАТО участвовали большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец".
Обновлено в 03:50
Игры
Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября
Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.
Обновлено в 05:25
Политика
Меркель заподозрили во вмешательстве в украинские выборы
Депутат от немецкой партии «Левых» Андрей Гунько считает, что решение Меркель встретиться с только с Порошенко незадолго до второго тура, является вмешательством в выборы на Украине.
Обновлено в 09:54
Футбол
Смолов и Фарфан выйдут в старте «Локомотива» на игру с «Ахматом»
Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей
Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:20
Общество
Акция «Тотальный диктант» прошла в Таллине
Обновлено в 11:16