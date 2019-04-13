«Спартак» добыл победу против «Ростова» в матче молодежных командМатч ТВ 08:52

«Ростов» проиграл «Спартаку» в матче 23-го тура молодежного первенства России. Победный и единственный гол в матче забил Данила Прошляков в концовке встречи.

«Спартак» добыл победу против «Ростова» в матче молодежных команд

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