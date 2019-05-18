Футбол
«Спартак» победил «Крылья Советов»Свободная Пресса вчера в 14:08
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|18′
Зе Луиш
Виталий Денисов
|38′
|38′
Луис Адриано
Сергей Рыжиков
|43′
|44′
Лоренсо Мельгарехо
|47′
Илья Гапонов
|48′
Роман Зобнин
|50′
Лоренсо Мельгарехо
Павел Яковлев
Пол Антон
|59′
|73′
Луис Адриано
Александр Ташаев
Виталий Денисов
Владимир Полуяхтов
|82′
Тарас Бурлак
|83′
|85′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|88′
Фернандо
|90′
Фернандо
Наиль Умяров
|90′+7′
Аяз Гулиев
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
49
Шишкин
15
Зотов
90
Бурлак
2
Полуяхтов
31
Ткачук
13
Рабиу
5
Самарджич
70
Зиньковский
28
Антон
11
Шейдаев
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
7
Гулиев
47
Зобнин
27
Ломовицкий
54
Умяров
9
Зе Луиш
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
В матче 29 тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде переиграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «красно-белые» смогли вернуться на четвертое место в турнирной таблице. Счёт в матче открыли москвичи на 16-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Вальверде назвал Гризманна отличным игроком
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" признался, что в клубе ведется работа по согласованию переходов новых футболистов, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит
Обновлено вчера в 21:24
Футбол
Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»
В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат».
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского
Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 06:35
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, по итогам второго полуфинала соревнования вышел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:06
Энергетика
ОАЭ предложили продлить сделку ОПЕК+ до балансировки рынка
Сделку ОПЕК+ о сокращении добычи, возможно, придется продлить после июня до достижения балансировки рынка, поскольку коммерческие запасы нефти в мире продолжают расти несмотря на работу соглашения.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено вчера в 10:21
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля
Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицировано до конца июля 2019 года.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Добыча нефти в Ливии может сократиться на 95%
Из-за военных действий добыча нефти в Ливии может сократиться на 95%.
Обновлено вчера в 11:59
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено вчера в 12:14
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Политика
В Госдуме ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление Зеленского словами российского лидера Владимира Путина про «уши осла».
Обновлено вчера в 17:48
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 16 мая в 22:40
Здоровье
Названы лечебные учреждения Уфы, в которых были обнаружены нарушения
В некоторых лечебных учреждениях Уфы в первом квартале года были обнаружены нарушения.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
«Хроники Нарнии» 9 лет спустя: главные герои изменились до неузнаваемости
После съемок в фильмах серии «Хроники Нарнии» поклонники думали, что главные актеры станут знаменитыми и составят конкуренцию голливудским звездам, но их судьба сложилась иначе.
Обновлено в 00:00
Футбол
Александр Бубнов: «Игра в Оренбурге покажет, достоин ли „Спартак“ Лиги чемпионов»
Армейцы не имели преимущества на протяжении большей части встречи — игра была скорее равной.
Обновлено вчера в 15:07
Футбол
Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»
В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:01