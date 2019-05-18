Футбол

«Спартак» победил «Крылья Советов»Свободная Пресса вчера в 14:08

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
18′
Зе Луиш
Виталий Денисов
38′
38′
Луис Адриано
Сергей Рыжиков
43′
44′
Лоренсо Мельгарехо
47′
Илья Гапонов
48′
Роман Зобнин
50′
Лоренсо Мельгарехо
Павел Яковлев
Пол Антон
59′
73′
Луис Адриано
Александр Ташаев
Виталий Денисов
Владимир Полуяхтов
82′
Тарас Бурлак
83′
85′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
88′
Фернандо
90′
Фернандо
Наиль Умяров
90′+7′
Аяз Гулиев
В матче 29 тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде переиграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «красно-белые» смогли вернуться на четвертое место в турнирной таблице. Счёт в матче открыли москвичи на 16-й минуте.
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