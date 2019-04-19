Футбол

«Спартак» победил «Енисей» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 09:16

Спартак — Енисей
21 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Футболисты московского "Спартака" обыграли красноярский "Енисей" в матче 24-го тура молодежного первенства России. Встреча, состоявшаяся в пятницу в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» одолел «Енисей» в матче «молодёжек», «Уфа» проиграла «Арсеналу» — 1:6

Чемпионат12:04

Молодежка «Спартака» обыграла «Енисей», «Арсенал» разгромил «Уфу»

Советский спорт12:10

«Спартак» обыграл «Енисей» в молодежном первенстве

Sport24.ru09:06

«Спартак» победил «Енисей» в матче молодежного первенства России

РИА Новости09:16

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче молодежного первенства и вышел на вторую строчку таблицы

Sportbox.RU08:58

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче молодежного первенства и вышел на вторую строчку таблицы

Матч ТВ08:58

«Спартак» обыграл «Енисей» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика

Порошенко заявил, что примет любое решение украинского народа

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко на дебатах заявил, что примет любое решение украинского народа после второго тура президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:59
Транспорт

Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»

Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Общество

В России появятся частные кладбища

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Экономика

«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Политика

Порошенко во время дебатов заявил о желании вернуть мир на Украину

Действующий президент Украины Порошенко в ходе дебатов со своим оппонентом украинским комиком Зеленским заявил, что желает вернуть мир на Украину.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей по «щелчку Таноса»

Авторы флешмоба пояснили, что в фильме титан Танос при помощи перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, после чего половина существ во Вселенной обращается в прах.
Обновлено в 13:00
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе

Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

В Utair рассказали о помощи Быкову на борту самолета

Писателю Дмитрию Быкову стало плохо еще в самолете, который только собирался взлететь в Уфу, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Utair.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В США россиянина приговорили к заключению за компьютерные преступления

Суд в американском городе Александрия (штат Виргиния) приговорил россиянина Юрия Мартышева к 6,5 года тюрьмы за компьютерные преступления.
Обновлено в 12:39
Кино

Стал известен худший из «Мстителей»

Наихудшим персонажей "Мстителей" признали Воителя, пишет издание.
Обновлено в 11:43
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Политика

Помпео рассказал о действиях США в случае агрессии со стороны РФ

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к дальнейшим жестким действиям в ответ на враждебные действия России.
Обновлено в 11:43
Авто

Тюнинг-ателье Abt «зарядило» Skoda Octavia RS

Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.
Обновлено в 09:27
Политика

Порошенко собрал на «майдане» несколько тысяч сторонников

На площади Независимости в Киеве на митинг в поддержку Петра Порошенко собрались несколько тысяч человек.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Более 70 детей отравились в Дагестане

Обновлено в 06:49
Хоккей

Авангард — ЦСКА 2:0 (2-й период)

Александр Кожевников поделился мнением о финальной серии КХЛ между "Авангардом" и ЦСКА. Московский клуб выиграл все три матча и ведёт 3:0.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Здоровье

В Тюмени откроется госпиталь «Мать и дитя»

19 апреля в областной столице состоится церемония открытия многопрофильного госпиталя «Мать и дитя».
Обновлено вчера в 07:56
Футбол

Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Обновлено в 07:05
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное