Футбол
«Спартак» победил «Енисей» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 09:16
Футболисты московского "Спартака" обыграли красноярский "Енисей" в матче 24-го тура молодежного первенства России. Встреча, состоявшаяся в пятницу в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
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