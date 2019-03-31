Футбол

«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса АдрианоРБК 11:35

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
Матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Спартаком» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на «Ахмат Арене». Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин. «Спартак» вышел вперед уже на седьмой минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Денис Глушаков: Всех с победой! Если что, звоните. На связи!

Советский спорт13:02

«Спартак» победил в Грозном благодаря дублю Луиса Адриано

Матч ТВ11:24

Гулиев: «„Спартак“ выложился в Грозном на 200-300 процентов»

Sport24.ru17:13

Глушаков – после игры с «Ахматом»: «Если что, звоните. На связи»

Бомбардир.ру14:22

Дубль Адриано и красивый гол Глушакова — в обзоре матча «Ахмат» — «Спартак»

Чемпионат17:20

После гола в Грозном Глушаков пообщался с фанатской трибуна «Спартака», болельщики ответили резко. ВИДЕО

Sport.ru12:14

Видели, как «Спартак» пропустил от «Ахмата»? Столкновение, паника и ужас

Sports.ru11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Кино

Фильм Лунгина «Братство» покажут на закрытии ММКФ

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов сообщил о своём решении презентовать на закрытии этого крупного фестиваля кинокартину режиссёра Павла Лунгина "Братство", отметив, что данный фильм станет мировой премьерой несмотря на то, что она вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и среди членов Совфеда, которые сочли её "непатриотичной".
Обновлено вчера в 08:11
Общество

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Хоккей

Илья Воробьев: «ЦСКА не пускает на пятак»

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) во втором матче финала Западной конференции.
Обновлено в 13:07
Театры

Устроили сцену: Пекторалис с прибором и король Лир на платформе

Обновлено в 17:02
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

Обновлено в 12:12
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено в 12:00
Космос

В NASA завершили испытание системы спасения корабля Orion

Специалисты NASA завершили испытание системы, предназначенной для спасения тяжёлого космического корабля Orion.
Обновлено в 07:36
Политика

Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН

Обновлено вчера в 16:34
Кино

«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»

Обновлено в 16:44
Здоровье

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Протесты в Барселоне переросли в беспорядки

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа

Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Четырехлетний ребенок пострадал при нападении двух пум в Канаде

Обновлено в 15:13
Спорт

Александр Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Обновлено в 08:23
Политика

Чапутова лидирует на выборах президента Словакии

Адвокат Зузана Чапутова лидирует во втором туре выборов президента Словакии.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Оставшийся после ЧМ-2018 нигерийский фанат задержан в Смоленске

Сотрудники правоохранительных органов задержали болельщика сборной Нигерии, который не покинул Россию после завершения чемпионата мира 2018 года, передает smolensk-i.ru.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар

Обновлено в 12:23
Общество

В Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли»

Московский Кремль и Красная площадь в субботу вечером в очередной раз присоединились к международной экологической акции "Час Земли", одновременно погрузившись в темноту.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха

В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Футбол

Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом»

30 марта между коллективами «Барселона» и «Эспаньол» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 13:09
Здоровье

Алла Боголепова о том, почему мы верим во что угодно, кроме науки

Гундосила она страшно, как любой простуженный человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов

Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
Обновлено в 12:16
Политика

«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
Обновлено в 16:57
Происшествия

СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

Обновлено в 15:45
Гаджеты

Компания Xiaomi готовит анонс 20 новых продуктов

Компания включила в свои планы производство 20 новых продуктов, в скором времени состоится анонсирование изделий.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено в 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное