«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса АдрианоРБК вчера в 11:35

Матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Спартаком» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на «Ахмат Арене». Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин. «Спартак» вышел вперед уже на седьмой минуте.

Авто Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.

Политика Какой план готовит Украина на случай прекращения транзита газа из РФ Заявления украинской стороны о плане Б на случай отказа «Газпрома» от транзита газа через Украину обращены не к российской компании, а к европейцам.

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Политика МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.

Общество Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.

Политика СМИ: в подконтрольной Киеву Донецкой области на участках пусто Активность избирателей на подконтрольной Киеву территории Донецкой области характеризуется как крайне низкая.

Экономика Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.

Хоккей Александр Овечкин в восьмой раз забросил 50 шайб за сезон Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота "Тампа-Бэй Лайтнинг" и помог своей команде победить 6:3. Эти голы российского нападающего стали для него 50 и 51 в регулярном чемпионате НХЛ.

Наука Языковые способности занимают в мозге всего 1,56 мегабайта Исследователи из Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что способность говорить и понимать определенный язык занимает в человеческом мозге не больше места, чем фотография — около 1,56 мегабайта.

Политика Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Общество Елизавета Александрова-Зорина о том, как за «понаехавшими» скрываются другие проблемы Кафе на главной площади действительно теперь держит азербайджанец, в паре магазинов продавцы - азиаты, но в целом - вот и все мигранты, которые к тому же честно работают.

Происшествия МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.

Политика Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.

Происшествия В Германии освободили задержанных по подозрению в подготовке теракта Власти Германии распорядились освободить всех задержанных в ходе антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг, которых подозревали в подготовке теракта.

Происшествия Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.