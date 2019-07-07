Футбол
«Спартак» по-прежнему намерен приобрести ХаджиМатч ТВ 08:19
Московский «Спартак» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Вииторула» Янису Хаджи. Румынская Gazeta Sporturilor сообщает, что московский клуб готов предложить за 20-летнего сына Георге Хаджи 12 миллионов евро.
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Я не знаю, куда перейдет Янис. Вам нужно спрашивать об этом у его отца. Говорят, он может продолжить карьеру в России? Я не представляю его там. Россия — не для него, там очень тяжело.
— Мирча Луческу, румынский футболистГазета.Ru 15:30
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Обновлено в 17:34
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Футбол
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