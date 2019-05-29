Футбол
«Спартак» планирует трансфер КомличенкоЕвро-футбол.ру 04:33
Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside. В ближайшее время "красно-белые" проведут переговоры с лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошлого сезона.
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Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
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Redmi K20 выйдет в России под названием Xiaomi Mi 9T
Обновлено вчера в 14:16
Здоровье
Протонный центр онкоцентра в Димитровграде примет первых пациентов в июле-августе
Уйба уточнил, что специалисты протонного центра будут принимать всех пациентов с диагнозом опухоли головного мозга, "которых сегодня в России, по отдельным оценкам, от 30 до 40 тыс. человек".
Обновлено в 04:22
Политика
Зампреда правительства Коми уволили по коррупционным причинам
Произошло это по причине утраченного к ней доверия.
Обновлено в 05:18
Экономика
Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»
Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете
Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Авто
Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном
Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено вчера в 10:24
Экономика
Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela
Первый собеседник уточняет, что стороны договариваются о покупке всего бизнеса Sela, второй — что переговоры находятся в продвинутой стадии, но никакие документы еще не подписаны.
Обновлено в 01:06
Экономика
Курс доллара: «рубль вспыхнет от одной только искры»
Курс доллара теряеет 1 копейку - 64,46 к 11.30 мск, курс евро снижается на 11 копеек - 72,14 рубля.
Обновлено 27 мая в 05:08
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Кирове врач и фельдшер ограбили пациенток
В Кирове расследуют уголовное дело в отношении врача-терапевта и фельдшера скорой помощи.
Обновлено в 01:30
Здоровье
СМИ: власти Таиланда разрешили туристам употреблять марихуану
Тайские власти разрешили пользоваться наркотиком растительного происхождения.
Обновлено в 02:14
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Теннис
Элина Свитолина без борьбы прошла в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 04:38
Общество
Горничные отелей описали идеальных постояльцев
Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Происшествия
СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе
Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок
Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко «Кузница на Рыбальском» загорелся корабль
Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее принадлежал пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко, сообщила руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
Обновлено в 04:31
Политика
На фоне напряженности в Косово задержан россиянин
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании российского гражданина Михаила Краснощенкова на севере Косово.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видео с протестами в Екатеринбурге
Редакция интернет-издания «Екатеринбург онлайн» получила от Роскомнадзора требование удалить онлайн-трансляции с акций протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора
Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 03:45
Авто
Компания BMW обновила кроссовер X1
Баварский компактный внедорожник получил обновленные внешние элементы, соответствующие текущему языку дизайна BMW, а скромные обновления интерьера дополняют изменения снаружи.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина
В Московской области полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.
Обновлено в 04:14
Футбол
Новые правила футбола вступят в силу с 25 июня
УЕФА объявил, что изменения в правилах футбола вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:50