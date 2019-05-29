Футбол
«Спартак» планирует трансфер КомличенкоЕвро-футбол.ру 04:33
Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside. В ближайшее время "красно-белые" проведут переговоры с лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошлого сезона.
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Автоспорт
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Отвечая на вопрос об инвестициях Huawei в образование и фундаментальные исследования, основатель компании рассказал о планах привлекать талантливых новосибирских программистов для работы в российских филиалах корпорации.
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