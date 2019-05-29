Футбол

«Спартак» планирует трансфер КомличенкоЕвро-футбол.ру 04:33

Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside. В ближайшее время "красно-белые" проведут переговоры с лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошлого сезона.
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Совет директоров «Спартака» одобрил покупку Комличенко

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Комличенко может перейти в «Спартак»

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Руководство «Спартака» одобрило покупку Комличенко

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«Спартак» хочет подписать Комличенко из чешского чемпионата

Спорт день за днем05:07

«Спартак» хочет купить воспитанника «Краснодара»

Metaratings04:01
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СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе

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Обновлено вчера в 15:04
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Обновлено в 05:38
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Обновлено в 06:25
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Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контракта

Обновлено в 05:10
Общество

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Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского интернет-издания Е1.ru удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
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Обновлено вчера в 14:12
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