Футбол
«Спартак» планирует трансфер КомличенкоЕвро-футбол.ру 04:33
Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside. В ближайшее время "красно-белые" проведут переговоры с лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошлого сезона.
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YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
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Обновлено в 09:25
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