Футбол
«Спартак» планирует трансфер КомличенкоЕвро-футбол.ру 04:33
Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside. В ближайшее время "красно-белые" проведут переговоры с лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошлого сезона.
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Происшествия
Школьница умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах
В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла школьница, сообщает На-Связи.ru.
Обновлено в 07:48
Космос
РАН предложила перенести запуск миссии «Венера-Д» на 2029 год
Совет РАН по космосу, который возглавляет президент Академии Александр Сергеев, предлагает перенести запуск российско-американской миссии на Венеру на 2029 год и просит "Роскосмос" выделить деньги на разработку космического аппарата.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В ЛНР рассказали, как изменилась обстановка после избрания Зеленского
С приходом к власти Владимира Зеленского ситуация у линии соприкосновения в Донбассе не изменилась, силовики продолжают вести обстрел территории Луганской народной республики.
Обновлено в 07:42
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд из-за его высказываний о Brexit
Бывшего главу британского МИД и кандидата на пост премьера Бориса Джонсона вызовут на предварительные слушания в суд из-за его высказываний о сумме отчислений Великобритании в ЕС в период кампании за выход страны из союза, сообщает в среду Sky News.
Обновлено в 07:59
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
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Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:36
Гаджеты
Apple получила патент на складной дисплей
Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple 85 новых патентов, включая патент на сгибающийся экран одинарного и двойного сложения, который может использоваться в iPhone и других устройствах корпорации.
Обновлено в 05:40
Политика
Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.
Обновлено в 07:04
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика
Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Космос
Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
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Нил Ушаков официально ушел с поста мэра Риги
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально подал в отставку.
Обновлено в 06:21
Наука
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Общество
В Петербурге победители кадрового конкурса получат работу в Смольном
Россиянам в возрасте от 20 до 35 лет дадут возможность устроиться на государственные и муниципальные должности в Санкт-Петербурге - 29 мая в Северной столице стартовал кадровый конкурс "Мой город - мои возможности", цель которого привлечь в правительство молодых и энергичных руководителей.
Обновлено в 06:32
Политика
В Кремле определили дату «Прямой линии» с Путиным
Дата определена, но объявлено о ней будет позднее, заявил Песков. Он уточнил, что «Прямая линия» с Путиным пройдет летом, но не 13 июня.
Обновлено в 04:43
Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
Обновлено в 04:03
Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму
В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 05:12
Политика
Украинская певица объявила о создании «женской партии»
Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 08:13
Технологии
Основатель Huawei предложил платить студентам НГУ больше, чем в Google
Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что намерен предлагать выпускникам Новосибирского государственного университета зарплаты выше, чем крупнейший американский IT-гигант Google.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева показала «компромат» на супруга
Наталья Шкулева показала поклонникам "компромат" на супруга Андрея Малахова.
Обновлено в 06:07
Здоровье
В России изменились правила лечения в поликлиниках
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу сегодня, 28 мая.
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Huawei через суд потребовала изменить законы США
Китайская корпорация Huawei подала в американский суд иск, по которому требует признать неконституционной часть американского закона о национальной безопасности, при помощи которой компанию поместили в черный список Министерства торговли США.
Обновлено в 02:20
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21