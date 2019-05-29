Футбол
«Спартак» планирует трансфер КомличенкоЕвро-футбол.ру 04:33
Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside. В ближайшее время "красно-белые" проведут переговоры с лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошлого сезона.
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Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Обновлено вчера в 10:50
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Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
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Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Политика
Меркель разочаровалась в своей преемнице Крамп-Карренбауэр
Канцлер Германии Ангела Меркель уже не уверена в том, что глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют вероятной преемницей председателя правительства, действительно подойдет на эту должность.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
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В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Интернет
Mail.ru Group за рубежом запустит облачный сервис «Диск-О»
Разработчики планируют через год за рубежом получить абонентскую базу в миллион пользователей.
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Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
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Гаджеты
Качественные официальные изображения Meizu 16Xs демонстрируют смартфон в четырех цветах
Завтра состоится пресс-конференция Meizu, на которой могут анонсировать смартфон Meizu 16Xs, в связи с чем инсайдеры активно публикуют новые изображения и информацию о характеристиках устройства.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Мурманской области украли железнодорожный мост через реку
Мост через реку Умба в Мурманской области бесследно исчез. На это пожаловались в полицию жители посёлка Коашва Апатитско-Кировского района.
Обновлено в 12:56
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
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Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Космос
Российские космонавты Овчинин и Кононенко вышли в открытый космос
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Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
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Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
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Обновлено в 06:54
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Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
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Президент Ирана не исключил переговоров с США
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Кино
Онлайн-кинотеатры не захотели отчитываться о просмотрах и зрителях
Еще в прошлом году власти планировали обязать онлайн-кинотеатры отчитываться о просмотрах и количестве зрителей.
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Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
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Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны Украины.
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Политика
Посла Испании в России вызвали в МИД
В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызвал посол Испании в РФ.
Обновлено вчера в 12:14
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).
Обновлено в 04:36
Здоровье
Главный ветврач России предупредил об опасности молока
В чем кроется опасность молока рассказал Николай Власов - главный российский ветврач.
Обновлено в 09:11