Футбол

«Спартак» планирует продать одного из легионеров в зимнее трансферное окно
Газета.Ru
04:59

Московский "Спартак" планирует продать нападающего Луиса Адриано в зимнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, красно-белые не рассчитывают на бразильского футболиста, приобретенного в 2017 году.
Газета.Ru04:59

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СМИ: «Спартак» хочет продать Адриано в зимнее трансферное окно

Советский спорт05:21

«Спартак» планирует продать одного из легионеров в зимнее трансферное окно

Газета.Ru04:59

СМИ: «Спартак» зимой может расстаться с Адриано

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Евгений Кафельников: «Пусть весь состав продают – играть будут Глушаков и Комбаров»

Спорт-Экспресс05:18

«Спартак» зимой планирует расстаться с Адриано

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Sports.ru04:58
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Бразильский футболист
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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