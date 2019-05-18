Футбол

«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»Газета.Ru 02:11

Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.
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Футболист «Славии» Соучек может стать игроком московского «Спартака»

ТАСС02:43

«Спартак» сделал предложение «Славии» о трансфере хавбека сборной Чехии Соучека

Sports.ru02:40

СМИ: «Спартак» сделал предложение о покупке хавбека сборной Чехии

Спорт-Экспресс02:16

«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»

Газета.Ru02:11

СМИ: «Спартак» сделал предложение «Славии» о трансфере хавбека

Матч ТВ02:07

СМИ: «Спартак» сделал предложение «Славии» о трансфере Соучека

РИА Новости01:35

В Чехии сообщили о желании «Спартака» приобрести игрока «Славии» Соучека

Sport24.ru02:18
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Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку

Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено вчера в 08:22
Путешествия

Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции

Обновлено вчера в 23:55
Игры

Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.
Обновлено в 02:36
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.
Обновлено в 02:25
Общество

Кинотеатр в Швейцарии заменил кресла в кинозале на двуспальные кровати

Французская сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, в котором зрителям предлагается провести сеанс на двуспальных кроватях вместо традиционных кресел.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

Обновлено вчера в 15:45
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено вчера в 22:18
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Футбол

«МЮ» начал переговоры с «Фулхэмом» по покупке полузащитника Сессеньона

По информации Sky Sports, переговоры о покупке 18-летнего полузащитника начал «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 15:16
Общество

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах

Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Культура

«ВКонтакте» и «Одноклассники» проведут трансляции «Ночи музеев»

Сообщается, что в «Одноклассниках» можно будет увидеть трансляции Эрмитажа, Русского музея, Музея русского импрессионизма и других – всего около 20 музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Режим ЧС введён в одном из районов Хабаровского края из-за пожара

Обновлено в 01:32
Общество

В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма

Обновлено вчера в 09:12
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

В штабе Зеленского заявили о его готовности к диалогу с Россией

Идеолог партии "Слуга народа" и предвыборной кампании избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил о готовности нового украинского лидера сесть за стол переговоров с Россией, но при участии международных партеров.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Виктория Боня не желает, чтобы ее дочь была «помешана на тряпках»

Хотя красавица имеет самое непосредственное отношение к миру фешен-бизнеса, она старается не возводить одежду в культ, так как не хочет, чтобы дочь была «помешана на тряпках».
Обновлено вчера в 06:06
Армия и оружие

В ЛНР заявили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Обновлено в 01:23
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Томаш Соучек
Чешский футболист
Чешский футболист, полузащитник клуба «Славия» и сборной Чехии.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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