Футбол
«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»Газета.Ru 02:11
Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку
Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено вчера в 08:22
Путешествия
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Обновлено вчера в 23:55
Игры
Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.
Обновлено в 02:36
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США
Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.
Обновлено в 02:25
Общество
Кинотеатр в Швейцарии заменил кресла в кинозале на двуспальные кровати
Французская сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, в котором зрителям предлагается провести сеанс на двуспальных кроватях вместо традиционных кресел.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено вчера в 15:45
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Обновлено вчера в 22:18
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Футбол
«МЮ» начал переговоры с «Фулхэмом» по покупке полузащитника Сессеньона
По информации Sky Sports, переговоры о покупке 18-летнего полузащитника начал «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Культура
«ВКонтакте» и «Одноклассники» проведут трансляции «Ночи музеев»
Сообщается, что в «Одноклассниках» можно будет увидеть трансляции Эрмитажа, Русского музея, Музея русского импрессионизма и других – всего около 20 музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма
Обновлено вчера в 09:12
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
В штабе Зеленского заявили о его готовности к диалогу с Россией
Идеолог партии "Слуга народа" и предвыборной кампании избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил о готовности нового украинского лидера сесть за стол переговоров с Россией, но при участии международных партеров.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Виктория Боня не желает, чтобы ее дочь была «помешана на тряпках»
Хотя красавица имеет самое непосредственное отношение к миру фешен-бизнеса, она старается не возводить одежду в культ, так как не хочет, чтобы дочь была «помешана на тряпках».
Обновлено вчера в 06:06