Футбол

«Спартак» планирует построить спорткомплексSoccer.ru 13:48

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов признался, что руководство "красно-белых" планирует построить в Тушине многофункциональный спортивный комплекс.
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«Спартак» планирует построить спорткомплекс

Soccer.ru13:48

«Спартак» хочет выкупить у Минспорта тренировочную базу ЧМ-2018 в Тушине

RT на русском12:30

ФК «Спартак» планирует построить в Тушине спорткомплекс на 12 тысяч человек

ТАСС11:26

Наиль Измайлов: «Спартак» хочет выкупить у Минспорта тренировочную базу рядом с «Открытие Ареной»

Спорт-Экспресс11:44

Выкуп тренировочной базы и новый спорткомплекс. Вице‐президент «Спартака» — о коммерческих планах клуба

Телеканал 360°11:40

«Спартак» планирует построить новый спорткомплекс

Москва 2411:50
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено в 12:57
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика

Россия прояснила ситуацию со счетами россиян в Великобритании

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России подтвердили информацию о том, что Великобритания с 2019 года не будет автоматически обмениваться с Россией налоговой информацией.
Обновлено в 11:20
Хоккей

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой супругой

View this post on Instagram Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой🔥 Александр Цекало и Дарина Эрвин решили вместе прийти на вручение премии «АПКиТ».
Обновлено в 05:29
Авто

Марка Aurus придет в гонки на выносливость

Марка стала партнёром российской команды G-Drive Racing, выступающей в гонках на выносливость, и её логотипы появятся на болидах коллектива.
Обновлено в 03:23
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Правительство Венесуэлы запретило спикеру Национального собрания, лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 15:42
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка борзой

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 06:46
Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене

Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Судья на Ставрополье лишен статуса после видео с голой женщиной

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края приняла решение лишить звания и привилегий бывшего председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова после проверки скандального видео.
Обновлено в 16:20
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

Обновлено в 05:12
Происшествия

Экс-министра Абызова обвинили в создании преступного сообщества

Уголовное дело заведено по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество).
Обновлено 26 марта в 23:10
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Культура

YouTube удалил выпуски Леонида Парфенова и Дудя

Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае

Обновлено в 13:40
Армия и оружие

«Боевое братство»: на заседании ОДКБ обсудили предстоящие учения

Члены совета предложили варианты миротворческих операций. Ее сценарии военным предстоит отработать на стратегическом учении.
Обновлено в 15:18
Авто

Ford закрывает производство в России и почти уходит из страны

Сегодня компания Ford объявила, что закрывает производство в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева

В "Роснефти" прокомментировали задержание бывшего вице-президента компании, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В массовом ДТП на Большеохтинском мосту пострадали четыре человека

Обновлено в 16:15
Энергетика

«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Политика

Страны НАТО готовят новые меры в отношении России

В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет министерская встреча НАТО.
Обновлено вчера в 22:06
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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