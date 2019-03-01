Футбол
«Спартак» планирует построить спорткомплексSoccer.ru 13:48
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов признался, что руководство "красно-белых" планирует построить в Тушине многофункциональный спортивный комплекс.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено в 12:57
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика
Россия прояснила ситуацию со счетами россиян в Великобритании
В Федеральной налоговой службе (ФНС) России подтвердили информацию о том, что Великобритания с 2019 года не будет автоматически обмениваться с Россией налоговой информацией.
Обновлено в 11:20
Хоккей
КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой супругой
View this post on Instagram Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой🔥 Александр Цекало и Дарина Эрвин решили вместе прийти на вручение премии «АПКиТ».
Обновлено в 05:29
Авто
Марка Aurus придет в гонки на выносливость
Марка стала партнёром российской команды G-Drive Racing, выступающей в гонках на выносливость, и её логотипы появятся на болидах коллектива.
Обновлено в 03:23
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Правительство Венесуэлы запретило спикеру Национального собрания, лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 15:42
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка борзой
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене
Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Судья на Ставрополье лишен статуса после видео с голой женщиной
Квалификационная коллегия судей Ставропольского края приняла решение лишить звания и привилегий бывшего председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова после проверки скандального видео.
Обновлено в 16:20
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Обновлено в 05:12
Происшествия
Экс-министра Абызова обвинили в создании преступного сообщества
Уголовное дело заведено по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество).
Обновлено 26 марта в 23:10
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Культура
YouTube удалил выпуски Леонида Парфенова и Дудя
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
«Боевое братство»: на заседании ОДКБ обсудили предстоящие учения
Члены совета предложили варианты миротворческих операций. Ее сценарии военным предстоит отработать на стратегическом учении.
Обновлено в 15:18
Авто
Ford закрывает производство в России и почти уходит из страны
Сегодня компания Ford объявила, что закрывает производство в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева
В "Роснефти" прокомментировали задержание бывшего вице-президента компании, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 13:09
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Политика
Страны НАТО готовят новые меры в отношении России
В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет министерская встреча НАТО.
Обновлено вчера в 22:06
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28