Футбол

«Спартак» планирует построить спорткомплексSoccer.ru вчера в 13:48

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов признался, что руководство "красно-белых" планирует построить в Тушине многофункциональный спортивный комплекс.
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«Спартак» планирует построить спорткомплекс

Soccer.ruвчера в 13:48

«Спартак» хочет выкупить у Минспорта тренировочную базу ЧМ-2018 в Тушине

RT на русскомвчера в 12:30

«Спартак» планирует построить новый спорткомплекс

Москва 24вчера в 11:50

Наиль Измайлов: «Спартак» хочет выкупить у Минспорта тренировочную базу рядом с «Открытие Ареной»

Спорт-Экспрессвчера в 11:44

Выкуп тренировочной базы и новый спорткомплекс. Вице‐президент «Спартака» — о коммерческих планах клуба

Телеканал 360°вчера в 11:40

ФК «Спартак» планирует построить в Тушине спорткомплекс на 12 тысяч человек

ТАССвчера в 11:26
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Происшествия

Михаил Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра Михаила Абызова до 25 мая.
Обновлено 27 марта в 14:46
Футбол

Семак, Иванович, Анюков и Медведев встретились с болельщиками «Зенита»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Тарзан полностью обнажился перед поклонниками в Instagram

Тарзан часто публикует на личной странице в Instagram пикантные фотографии, на которых он демонстрирует свое тело.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Общество

Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ

Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море

Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 02:51
Здоровье

В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей

Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Наука

Коллайдер для очарованных кварков построят в Новосибирске

Обновлено 26 марта в 08:07
Политика

США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года

Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Космос

На космодром Восточный прилетит «Юрий Гагарин»

Передача самолета состоится на аэродроме Чкаловский Минобороны РФ.
Обновлено 27 марта в 01:09
Футбол

Гендиректор «Реала» встретился с агентом Пьянича и Йовича

Гендиректор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес на клубной базе провел встречу с футбольным агентом Фали Рамадани, представляющим интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.
Обновлено в 01:05
Авто

Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Кино

Сильвестр Сталлоне снимет сериал о «грязных копах»

По данным издания, сюжет сериала расскажет о "грязных копах" Нью-Йорка начала 20-ого века.
Обновлено 27 марта в 21:15
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Здоровье

Врачи нижнекамского противотуберкулезного диспансера отблагодарили строителей

Врачи нижнекамского противотуберкулезного диспансера отблагодарили строителей за ремонт здания.
Обновлено в 02:24
Технологии

Boston Dynamics тестирует робота грузчика Handle

Компания Boston Dynamics продемонстрировала видеоролик, в котором автономный робот на колесах Handle, с легкостью переносит ящики с одного места на другое.
Обновлено в 01:27
Технологии

Роскомнадзор пригрозил блокировкой десятку VPN-сервисов

Роскомнадзор направил администраторам десятка VPN-сервисов уведомление с требованием подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных в России сайтов, и начать блокировку внесенных туда ресурсов.
Обновлено вчера в 12:03
Музыка

Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии

Обновлено вчера в 13:30
Здоровье

У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении

У пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию.
Обновлено вчера в 14:52
Хоккей

«Вашингтон» пятый раз подряд вышел в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» в пятом сезоне подряд набрал 100 очков и пятый раз подряд гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Из квартиры пенсионера после пожара украли более 2 млн рублей

Из квартиры пенсионера на следующий день после пожара украли более двух миллионов рублей.
Обновлено в 01:15
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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