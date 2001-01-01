Футбол
«Спартак» планирует построить спорткомплексSoccer.ru вчера в 13:48
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов признался, что руководство "красно-белых" планирует построить в Тушине многофункциональный спортивный комплекс.
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Наиль Измайлов: «Спартак» хочет выкупить у Минспорта тренировочную базу рядом с «Открытие Ареной»
Спорт-Экспрессвчера в 11:44
Выкуп тренировочной базы и новый спорткомплекс. Вице‐президент «Спартака» — о коммерческих планах клуба
Телеканал 360°вчера в 11:40
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Происшествия
Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал экс-министра Михаила Абызова до 25 мая.
Обновлено 27 марта в 14:46
Футбол
Семак, Иванович, Анюков и Медведев встретились с болельщиками «Зенита»
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Тарзан полностью обнажился перед поклонниками в Instagram
Тарзан часто публикует на личной странице в Instagram пикантные фотографии, на которых он демонстрирует свое тело.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика
Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд
Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Общество
Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ
Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море
Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 02:51
Здоровье
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено вчера в 14:04
Наука
Коллайдер для очарованных кварков построят в Новосибирске
Обновлено 26 марта в 08:07
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года
Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Космос
На космодром Восточный прилетит «Юрий Гагарин»
Передача самолета состоится на аэродроме Чкаловский Минобороны РФ.
Обновлено 27 марта в 01:09
Футбол
Гендиректор «Реала» встретился с агентом Пьянича и Йовича
Гендиректор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес на клубной базе провел встречу с футбольным агентом Фали Рамадани, представляющим интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.
Обновлено в 01:05
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Кино
Сильвестр Сталлоне снимет сериал о «грязных копах»
По данным издания, сюжет сериала расскажет о "грязных копах" Нью-Йорка начала 20-ого века.
Обновлено 27 марта в 21:15
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Здоровье
Врачи нижнекамского противотуберкулезного диспансера отблагодарили строителей
Врачи нижнекамского противотуберкулезного диспансера отблагодарили строителей за ремонт здания.
Обновлено в 02:24
Технологии
Boston Dynamics тестирует робота грузчика Handle
Компания Boston Dynamics продемонстрировала видеоролик, в котором автономный робот на колесах Handle, с легкостью переносит ящики с одного места на другое.
Обновлено в 01:27
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десятку VPN-сервисов
Роскомнадзор направил администраторам десятка VPN-сервисов уведомление с требованием подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных в России сайтов, и начать блокировку внесенных туда ресурсов.
Обновлено вчера в 12:03
Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье
У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении
У пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию.
Обновлено вчера в 14:52
Хоккей
«Вашингтон» пятый раз подряд вышел в плей-офф НХЛ
«Вашингтон» в пятом сезоне подряд набрал 100 очков и пятый раз подряд гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Из квартиры пенсионера после пожара украли более 2 млн рублей
Из квартиры пенсионера на следующий день после пожара украли более двух миллионов рублей.
Обновлено в 01:15