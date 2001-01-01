«Спартак» планирует построить спорткомплексSoccer.ru вчера в 13:48

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов признался, что руководство "красно-белых" планирует построить в Тушине многофункциональный спортивный комплекс.

Спорт день за днем

Происшествия Михаил Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал экс-министра Михаила Абызова до 25 мая.

Футбол Семак, Иванович, Анюков и Медведев встретились с болельщиками «Зенита» Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы.

Армия и оружие В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

Шоу-бизнес Тарзан полностью обнажился перед поклонниками в Instagram Тарзан часто публикует на личной странице в Instagram пикантные фотографии, на которых он демонстрирует свое тело.

Экономика Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Общество Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.

Армия и оружие Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Здоровье В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.

Футбол Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны» Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.

Политика США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.

Футбол Гендиректор «Реала» встретился с агентом Пьянича и Йовича Гендиректор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес на клубной базе провел встречу с футбольным агентом Фали Рамадани, представляющим интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Спорт Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.

Здоровье Врачи нижнекамского противотуберкулезного диспансера отблагодарили строителей Врачи нижнекамского противотуберкулезного диспансера отблагодарили строителей за ремонт здания.

Технологии Boston Dynamics тестирует робота грузчика Handle Компания Boston Dynamics продемонстрировала видеоролик, в котором автономный робот на колесах Handle, с легкостью переносит ящики с одного места на другое.

Технологии Роскомнадзор пригрозил блокировкой десятку VPN-сервисов Роскомнадзор направил администраторам десятка VPN-сервисов уведомление с требованием подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных в России сайтов, и начать блокировку внесенных туда ресурсов.

Здоровье У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении У пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию.

Хоккей «Вашингтон» пятый раз подряд вышел в плей-офф НХЛ «Вашингтон» в пятом сезоне подряд набрал 100 очков и пятый раз подряд гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ.