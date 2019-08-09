Как стало известно Sport24, «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура». 21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.

с чего всё началось

По информации портала Sport24, московский «Спартак» может оформить трансфер 21-летнего хавбека «Страсбура» Ибраима Сиссоко уже на следующей неделе. Хавбек в прошлом сезоне провел 32 игры в чемпионате Франции. На его счету три забитых мяча, две результативные передачи и девять желтых карточек.

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