Футбол
«Спартак» планирует подписать СиссокоMetaratings 02:01
По информации портала Sport24, московский «Спартак» может оформить трансфер 21-летнего хавбека «Страсбура» Ибраима Сиссоко уже на следующей неделе. Хавбек в прошлом сезоне провел 32 игры в чемпионате Франции. На его счету три забитых мяча, две результативные передачи и девять желтых карточек.
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Как стало известно Sport24, «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура». 21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.Sport24.ruвчера в 18:04
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«Спартак» на следующей неделе может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Sport24.ruвчера в 18:04
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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