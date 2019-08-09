Футбол

«Спартак» планирует подписать СиссокоMetaratings 02:01

По информации портала Sport24, московский «Спартак» может оформить трансфер 21-летнего хавбека «Страсбура» Ибраима Сиссоко уже на следующей неделе. Хавбек в прошлом сезоне провел 32 игры в чемпионате Франции. На его счету три забитых мяча, две результативные передачи и девять желтых карточек.
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«Спартак» на следующей неделе может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Как стало известно Sport24, «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура». 21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.
Sport24.ruвчера в 18:04

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Источник: полузащитник «Страсбура» может перейти в «Спартак»

Sport.ru03:28

«Спартак» может на следующей неделе купить полузащитника «Страсбурга»

Чемпионат02:27

«Спартак» может подписать опорника «Страсбура» Сиссоко на следующей неделе

Sports.ruвчера в 18:42

«Спартак» на следующей неделе может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Sport24.ruвчера в 18:04

«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Бомбардир.рувчера в 18:54

«Спартак» может подписать опорника «Страсбура» Сиссоко

Soccer.ruвчера в 18:50

«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Газета.Ruвчера в 21:15
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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