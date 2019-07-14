Московский футбольный клуб «Спартак» на своем поле переиграл команду «Сочи» в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Героем встречи стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, забивший единственный мяч на 94-й минуте.

Общество Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Экономика Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.

Шоу-бизнес Богомолов опубликовал романтическое видео с Собчак Режиссер Константин Богомолов выложил в свой Instagram видео, на котором он запечатлен с телеведущей Ксенией Собчак.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Происшествия Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.

Политика Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Общество Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Теннис Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.

Происшествия Глава Нижнеудинского района ушел в отставку Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.

Общество Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.

Общество В России начали маркировать молочную продукцию С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.

Футбол Зидан трогательно попрощался с умершим братом Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался в адрес старшего брата Фарида, скончавшегося в возрасте 54 лет от рака.

Экономика Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.

Футбол Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских наций Вопросы к судье и первый финал Сенегала за 17 лет В первом полуфинальном матче Кубка Африки сошлись Сенегал и Тунис, при этом фаворитами противостояния считались "львы Теранги", которые привезли в Египет очень сильный состав во главе с Садио Мане.

Экономика В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

Путешествия У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами Отдыхающие из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова никак не могли покинуть территорию Республики Корея из-за проблем с визами.

Происшествия Осужден медик, насиловавший собственного ребенка и снимавший на видео К 70 годам тюремного заключения приговорил американский суд 31-летнего экс-парамедика из штата Флорида за то, что тот регулярно насиловал собственного ребенка и выкладывал эти видео в "темный интернет".