Футбол
«Спартак» переиграл «Сочи» в матче первого тура РПЛREGNUM вчера в 14:33
Александр Ломовицкий
|14′
|42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
|56′
|58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
|61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
|65′
|67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
|68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
|72′
Луис Адриано
|76′
|76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
|79′
Самуэль Жиго
|90′+3′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
22
Игнатов
11
Фернандо
19
Понсе
37
Мелкадзе
12
Заболотный
13
Кудряшов
25
Новосельцев
45
Миладинович
34
Маргасов
55
Казаев
15
Цаллагов
7
Песегов
11
Обухов
87
Карапетян
24
Набиуллин
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
Московский футбольный клуб «Спартак» на своем поле переиграл команду «Сочи» в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Героем встречи стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, забивший единственный мяч на 94-й минуте.
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Неназначенный пенальти и гол на 93-й минуте — в обзоре матча «Спартак» — «Сочи»
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