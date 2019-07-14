Футбол

«Спартак» переиграл «Сочи» в матче первого тура РПЛREGNUM вчера в 14:33

Спартак — Сочи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
56′
58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
65′
67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
72′
Луис Адриано
76′
76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
79′
Самуэль Жиго
90′+3′
Московский футбольный клуб «Спартак» на своем поле переиграл команду «Сочи» в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Героем встречи стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, забивший единственный мяч на 94-й минуте.
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