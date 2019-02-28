Хоккей
«Спартак» во второй раз подряд обыграл СКА в плей-офф КХЛРоссийская газета вчера в 15:45
СКА—
Спартак
2 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
1/8 Финала, вчера
Роман Рукавишников
|27'
Александр Барабанов
|31'
|46'
Дмитрий Калинин
|57'
Илья Талалуев
|60'
Мартиньш Карсумс
Московский "Спартак" вновь сотворил сенсацию в серии плей-офф КХЛ против питерского СКА. Северные армейцы, по определению считавшиеся фаворитами и одними из главных претендентов на Кубок Гагарина, во второй раз подряд уступили дома.
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