Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛREGNUM 14:15
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
|15′
Раду Гынсарь
|23′
|24′
Георгий Джикия
|29′
Роман Зобнин
|32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
|42′
|54′
Джордан Ларссон
|61′
Резиуан Мирзов
Зелимхан Бакаев
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
|62′
|68′
Наиль Умяров
Аяз Гулиев
Деян Радоньич
|71′
Александр Анюков
|81′
|83′
Айртон Дантас
|85′
Джордан Ларссон
Солтмурад Бакаев
|90′
Аяз Гулиев
|90′+2′
Гус Тил
Александр Соболев
Егор Голенков
|90′+3′
|90′+4′
Солтмурад Бакаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
1
Рыжиков
22
Анюков
2
Полуяхтов
3
Чернов
50
Карпов
77
Кабутов
20
Мияйлович
28
Антон
9
Радоньич
99
Канунников
69
Голенков
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
17
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
10
Бакаев
20
Шюррле
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:2, прошла на «Самара-Арене».
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Шюррле бьет, Тил забивает, а на Ларссоне природа отдыхает. О новичках «Спартака»
Советский спорт16:03
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