Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛREGNUM 14:15

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
15′
Раду Гынсарь
23′
24′
Георгий Джикия
29′
Роман Зобнин
32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
42′
54′
Джордан Ларссон
61′
Резиуан Мирзов
Зелимхан Бакаев
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
62′
68′
Наиль Умяров
Аяз Гулиев
Деян Радоньич
71′
Александр Анюков
81′
83′
Айртон Дантас
85′
Джордан Ларссон
Солтмурад Бакаев
90′
Аяз Гулиев
90′+2′
Гус Тил
Александр Соболев
Егор Голенков
90′+3′
90′+4′
Солтмурад Бакаев
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:2, прошла на «Самара-Арене».
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