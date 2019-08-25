Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:2, прошла на «Самара-Арене».

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