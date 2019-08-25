Футбол

Крылья Советов — Спартак 1:2Газета.Ru 13:56

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Дмитрий Комбаров
Владимир Полуяхтов
15′
Раду Гынсарь
23′
24′
Георгий Джикия
29′
Роман Зобнин
32′
Джордан Ларссон
Александр Соболев
42′
54′
Джордан Ларссон
61′
Резиуан Мирзов
Зелимхан Бакаев
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
62′
68′
Наиль Умяров
Аяз Гулиев
Деян Радоньич
71′
Александр Анюков
81′
83′
Айртон Дантас
85′
Джордан Ларссон
Солтмурад Бакаев
90′
Аяз Гулиев
90′+2′
Гус Тил
Александр Соболев
Егор Голенков
90′+3′
90′+4′
Солтмурад Бакаев
Московский "Спартак" вырвал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Александр Соболев. У гостей мячи забили Джордан Ларссон и Гус Тиль.
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