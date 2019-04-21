Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛРИА Новости 14:05

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Футболисты московского "Спартака" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России обыграли красноярский "Енисей". Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
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