«Спартак» переиграл «Енисей» в матче чемпионата РоссииREGNUM 14:37

Футбольный московский клуб «Спартак» на своем поле переиграл красноярский «Енисей» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 21 апреля на «Открытие-Арене» в Москве, завершилась со счетом 2:0.

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