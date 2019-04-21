Футбол

«Спартак» переиграл «Енисей» в матче чемпионата РоссииREGNUM 14:37

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Футбольный московский клуб «Спартак» на своем поле переиграл красноярский «Енисей» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 21 апреля на «Открытие-Арене» в Москве, завершилась со счетом 2:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» – «Енисей». Онлайн

Советский спорт12:00

Огуде и Торбинский – в заявке «Енисея» на матч со «Спартаком»

Soccer.ru19 апреля в 18:56

«Спартак» победил «Енисей» (2:0) и на 3 очка отстает от «Краснодара», идущего 3-м в РПЛ

Sports.ru13:57

«Спартак» — «Енисей»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Чемпионат09:00

Сотникова присутствует на матче «Спартак» - «Енисей»

Спорт-Экспресс11:48

Спартак - Енисей. Российская Премьер-лига. 24 тур

Матч ТВ11:20

Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит» выиграл у «Краснодара», «Спартак» обыграл «Енисей»

Бомбардир.ру19 апреля в 10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Гаджеты

Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя

Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес

Медведев посетил закрытую вечеринку в честь 70-летия Пугачевой — СМИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытое празднество в честь юбилея Аллы Пугачевы, сообщает 21 апреля издание Super.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Российский генерал отметил важность превосходства в киберпространстве

Мизинцев отметил, что в сложившихся условиях эффективность применения войск напрямую зависит от возможностей системы управления, развитие которой является приоритетным направлением строительства вооруженных сил.
Обновлено в 18:05
Футбол

Высокая зарплата Погба может стать помехой для его перехода в «Реал»

Высокая зарплата полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба может стать препятствием для его перехода в "Реал".
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн

Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.
Обновлено в 10:34
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Происшествия

В Техасе при крушении небольшого самолёта погибли два человека

Обновлено в 17:38
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Политика

Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию

Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Политика

Администрация Порошенко призвала поблагодарить его за 5 лет работы

Администрация президента Украины пригласила жителей страны на митинг в поддержку проигрывающего кандидата в президенты Петра Порошенко.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»

О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников

Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Общество

Нотр-Дам позволит скинувшимся на него миллиардерам неплохо заработать

Благородный порыв богатейших семей Франции, которые объявили о том, что жертвуют на восстановление сгоревшей кровли Нотр-Дама немедленно сотни миллионов евро, оказался с двойным дном.
Обновлено в 12:50
Политика

Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 16:01
Политика

Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко

Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:28
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Обновлено в 12:35
Происшествия

Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых в серии взрывов

Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых в организации серии взрывов в Коломбо, пишет DailyMirror.
Обновлено в 11:45
Политика

Зеленский заявил о возможной отставке генпрокурора Украины Луценко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий по данным экзитполов во втором туре выборов, планирует отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Обновлено в 15:44
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное