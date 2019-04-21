Футбол

«Спартак» переиграл «Енисей» в матче чемпионата РоссииREGNUM 14:37

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Футбольный московский клуб «Спартак» на своем поле переиграл красноярский «Енисей» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 21 апреля на «Открытие-Арене» в Москве, завершилась со счетом 2:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

РИА Новости14:05

Гулиев впервые забил за основную команду «Спартака»

Бомбардир.ру14:14

Глушаков поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами за «Спартак»

Спорт-Экспресс16:09

«Спартак» победил «Енисей», игравший более 25 минут вдесятером

Матч ТВ13:58

Глушаков: «Колю и Аяза с дебютными голами за „Спартак“. Андрей — с возвращением, тебя не хватало»

Sport24.ru16:38

Дебютные голы Рассказова и Гулиева — в обзоре матча «Спартак» — «Енисей»

Чемпионат15:55

Голы Рассказова и Гулиева принесли «Спартаку» домашнюю победу над «Енисеем»

Советский спорт13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Футбол

Головин в матче с «ПСЖ» забил второй гол в чемпионате Франции

Обновлено в 16:49
Гаджеты

Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC

Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Актриса Яковлева стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В китайском Даляне произошло возгорание недалеко от ТЭС

Возгорание произошло в районе тепловой электростанции в китайском городе Далянь (провинция Ляонин), сообщает информационное агентство China News.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский побеждает в президентских выборах на Украине

Обновлено в 13:15
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Единоборства

Махачев: бойцы из топ-10 не хотят драться

Обновлено в 08:58
Футбол

Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре

Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Гаджеты

Юбилейный процессор AMD Ryzen 7 2700X уже доступен для покупки

Процессор появился как минимум в одном магазине по цене 348 долларов.
Обновлено в 11:20
Политика

Зеленский поблагодарил Макрона за поздравления с победой на выборах

Обновлено в 17:03
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом

Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
Баскетбол

«Бостон» победил «Индиану» и первым вышел во второй раунд плей-офф НБА

Обновлено в 15:37
Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Гаджеты

Samsung откладывает запуск Galaxy Fold в Китае

Обновлено в 15:21
Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Обновлено в 04:17
Кино

Режиссер «Двойного форсажа» перенес инсульт

В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон попал в больницу.
Обновлено в 13:51
Политика

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Эсминец США прибыл в порт Батуми

Обновлено в 12:27
Политика

Канцлер Австрии Себастьян Курц признал Зеленского президентом Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, об этом 21 апреля сообщает сетевое издание OE24.
Обновлено в 16:21
Политика

Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Религия

Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 21:37
Политика

Полиция Украины получила более 150 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 04:05
Политика

Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
Футбол

Модрич сыграл 300-й матч за «Реал»

Обновлено в 16:10
Политика

Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрану

Обновлено в 14:30
Происшествия

Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура

Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.
Обновлено в 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное