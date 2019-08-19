Футбол

«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором таймеГазета.Ru вчера в 16:33

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
Московский "Спартак" выиграл столичное дерби у ЦСКА благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго во втором тайме. Красно-белые одержали четыре победы подряд впервые после увольнения Массимо Карреры и вышли на четвертое место в таблице РПЛ.
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