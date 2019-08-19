Московский "Спартак" выиграл столичное дерби у ЦСКА благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго во втором тайме. Красно-белые одержали четыре победы подряд впервые после увольнения Массимо Карреры и вышли на четвертое место в таблице РПЛ.

Общество Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.

Игры На прохождение DOOM Eternal уйдёт от 18 до 22 часов Если верить словам исполнительного продюсера DOOM Eternal Марти Страттона, на прохождение сиквела перезапуска 2016 года уйдёт заметно больше времени — по подсчётам id Software, если не бежать сломя голову, от 18 до 22 часов.

Космос Как инопланетяне видят Землю в телескопы Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).

Футбол Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО В Алексеевском районном суде (Белгородская область) 6 сентября рассмотрят ходатайства экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО).

Общество На Камчатке отстреливают медведей, представляющих угрозу для людей Более 60 медведей отстрелили сотрудники лесного хозяйства вместе с охотниками в этом сезоне на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Илюхин.

Политика Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией «16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.

Политика Twitter запретил рекламу государственных СМИ Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.

Единоборства Даниэль Кормье: «Это было удивительное путешествие» Мои фанаты, спасибо вам, ребята, за всю любовь и поддержку, которую вы оказывали мне, вы причастны к моим удивительным достижениям.

Общество Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.

Киберспорт Новая игра Disintegration от разработчика Маркуса Лехто Лехто говорит, что Disintegration - это совершенно новая концепция, которую геймеры еще не испытывали.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Экономика Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле «Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.

Экономика Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.

Шоу-бизнес Лена Катина разводится с мужем после 6 лет брака Как оказалось, Катина неспроста сняла обручальное кольцо и уехала на курорт одна — недавно они с мужем, словенским певцом Сашо Кузмановичем, приняли решение расстаться.

Игры Sony купила разработчиков «Человека-паука» Компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.

Происшествия Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела «Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Армия и оружие Варшава не оценила идею передислокации войск США из Германии Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Rzeczpospolita», министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что польские власти не поддерживают идею переброски американских войск из Германии в Польшу.

Культура Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+» Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».

Политика Украинский посол заявил о потере страной признаков государства Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Экономика НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России "По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.

Политика Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.

Армия и оружие Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.