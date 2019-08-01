Футбол

«Спартак» победил ЦСКА в московском дербиРБК 15:23

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
«Спартак» обыграл ЦСКА в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Игра, проходившая на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». Оба гола в составе «Спартака» оказались на счету защитника Самюэля Жиго (59-я и 79-я минуты).
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