Футбол
«Спартак» перед матчем с «Зенитом» представил видео о покорении волнЧемпионат 04:06
Московский «Спартак» представил ролик под названием «На каждую волну найдётся покоритель» к домашнему матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга в начале нынешнего сезона объявил о старте кампании «Идёт волна». Видео доступно на канале «Спартака» в YouTube.
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Три министерства — Минэкономразвития (МЭР), Минпромторг и Минкомсвязи — переезжают в новые офисы на территории бизнес-центра «Москва-Сити» с целью повышения эффективности.
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Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал стартовый состав "Зенита" на матч 20-го тура чемпионата России со "Спартаком".
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