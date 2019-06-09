Футбол
«Спартак» перед Кубком Америки вспомнил южноамериканских легионеровСоветский спорт 15:17
Московский Спартак предложил болельщикам вспомнить легионеров из Южной Америки. Акция приурочена к дню латиноамериканского футбола. К тому же 14 июня стартует 46-й розыгрыш Кубка Америки.
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