Футбол

«Спартак» перед Кубком Америки вспомнил южноамериканских легионеровСоветский спорт 15:17

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Московский Спартак предложил болельщикам вспомнить легионеров из Южной Америки. Акция приурочена к дню латиноамериканского футбола. К тому же 14 июня стартует 46-й розыгрыш Кубка Америки.
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«Спартак» перед Кубком Америки вспомнил южноамериканских легионеров

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«Спартак» вспомнил самых ярких легионеров из Южной Америки

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
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