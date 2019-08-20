Первый матч между командами пройдет в Браге 22 августа. Ранее сообщалось, что испанец Хавьер Эстрада Фернандес назначен главным арбитром первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Брагой" и "Спартаком".

«Спартак» отправился в Португалию на матч квалификации Лиги Европы

Футбол «Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.

Экономика Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

Игры EA показала геймплей Need for Speed: Heat Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.

Кино Умерла народная артистка России Александра Назарова Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.

Экономика Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозов Компания улучшила собственный прогноз по росту годовой выручки до 4-6% с прежних 3%. В прогнозе учтены эффект от консолидации МТС-банка, увеличение объемов трафика передачи данных при снижении уровня пользования голосовыми услугами, рост выручки украинской "дочки" "Vodafone Украина" и другие факторы.

Экономика «Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Кино Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4» По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.

Общество ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала.

Гаджеты Предзаказ на смартфон Samsung Galaxy Note 10 поставил рекорд По данным компании, с 9 августа три главных сотовых оператора в Южной Корее начали принимать предзаказы на новый флагман Galaxy Note 10.

Общество В Рособрнадзоре назвали изменения в ЕГЭ 2020 года В Единый государственный экзамен в будущем году внесут некоторые изменения, однако, они затронут не все предметы и будут незначительными, рассказали в Рособрнадзоре.

Армия и оружие Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Энергетика Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.

Армия и оружие Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны «Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.

Политика Трамп призвал Apple уйти из Китая Президент США Дональд Трамп во вторник снова призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.

Шоу-бизнес Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.

Авто Новый кроссовер Skoda Kamiq завоевал звание бестселлера марки Компания Skoda отчиталась по итогам продаж за июль текущего года.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Политика Две станции замера радиации в РФ возобновили работу По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.

Общество Использование мобильных телефонов в школах ограничат Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».

Кино Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь кино» Государственная Третьяковская галерея примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 24 августа.