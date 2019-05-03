Футбол
Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»РИА Новости 08:00
Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Матч "Урал" – "Спартак" состоится в субботу в Екатеринбурге.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:40, Ашберн
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Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН
В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
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Обновлено в 10:18
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В Сухуме начали проверку после пожара в русской школе
Прокуратура Сухума начала доследственную проверку по факту пожара в русской школе, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
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