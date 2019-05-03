Футбол
«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»Чемпионат 07:52
Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится завтра, 4 мая, начало игры — в 14:00 по московскому времени. Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» столичного клуба.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
Обновлено в 04:03
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Футбол
Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах
Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице.
Обновлено в 16:47
Политика
Партия Мэй провалилась на выборах в Англии
По итогам голосования, консерваторы лишились 1 335 депутатских мандатов и потеряли контроль над 49 местными советами.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности
КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Рубин» дома победил «Оренбург»
Обновлено в 11:27
Авто
Hyundai рассекретил характеристики модели Ioniq
Первые изображения новой модели Hyundai Ioniq корейский автопроизводитель показал в начале текущего года, а сейчас появилась информация о технических характеристиках модели.
Обновлено в 01:50
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что разучилась отдыхать
Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала многочисленным подписчикам, что разучилась отдыхать.
Обновлено в 05:45
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Политика
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Футбол
Матич: де Хеа остаётся одним из лучших голкиперов в мире
Ошибки вратарей видят все, а когда речь идёт об одном из лучших голкиперов в мире, люди начинают об этом много говорить.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Политика
Законопроект с датой инаугурации Зеленского внесен в Раду
Ранее Зеленский обвинял ЦИК Украины в том, что она специально затягивает официальное подведение итогов выборов, чтобы отсрочить его инаугурацию.
Обновлено в 14:07
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции
США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
Обновлено в 20:19
Общество
Премьер Новой Зеландии собралась замуж
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн помолвлена с телеведущим Кларком Гэйфордом.
Обновлено в 20:24
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Кино
В «Союзмультфильме» оценили идею снять продолжение «Ну, погоди!»
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о своем отношении к идее снять продолжение мультсериала «Ну, погоди!».
Обновлено в 20:21
Наука
Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками
Обновлено вчера в 05:35
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Наука
В США тестируют украшения-контрацептивы
Обновлено 22 апреля в 20:01