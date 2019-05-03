«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»Чемпионат 07:52

Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится завтра, 4 мая, начало игры — в 14:00 по московскому времени. Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» столичного клуба.

«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»

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